UNA VITA/ Anticipazioni dal 7 all'11 agosto: raddoppia la durata, Teresa e Mauro di nuovo insieme?

Una Vita

TORNA L'AMORE TRA MAURO E TERESA

I telespettatori di Una Vita sono attesi da una piacevole sorpresa. In concomitanza con la pausa di Beautiful, le vicende di Acacias 38 prenderanno anche il posto della soap americana andando in onda dalle ore 13:40 alle ore 14:45. Le trame subiranno quindi ampi sviluppi e molte cose cambieranno per i personaggi principali. Mauro e Teresa, che a inizio settimana saranno ancora l'uno contro l'altra, faranno un improvviso passo indietro, rendendosi conto di essere anora innamorati l'uno dell'altra. La coppia si scambierà un bacio appassionato, in seguito al quale si darà appuntamento in una pensione. Accadrà l'inevitabile? Nel frattempo il rapporto tra la maestra e l'amica Cayetana sarà sempre più profondo: Teresa si trasferirà nell'appartamento della vedova De La Serna e cercherà di aiutarla a schiarirsi le idee sui suoi sentimenti per il Duca di Somoza. Secondo Teresa, Cayetana merita una seconda possibilità.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DAL 7 ALL'11 AGOSTO: UN NUOVO INQUILINO AD ACACIAS 38

Sarà tempo di grandi cambiamenti nelle puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 7 all'11 agosto. Importanti novità riguarderanno la famiglia Palacios, costretta a trasferirsi in un appartamento umile non lontano da Acacias 38. Maria Luisa sarà ancora sotto shock per questa novità e gli stessi sforzi di Victor per aiutarla non daranno i risultati sperati. Ma la situazione per loro sarà destinata a peggiorare: a pochi giorni dalla loro partenza, infatti, l'appartamento lasciato libero verrà occupato da un nuovo inquilino. Trini cercherà di scoprire l'identità del nuovo arrivato e con grande sorpresa e rammarico apprenderà che si tratta del terribile Clemente. L'uomo coglierà l'occasione per umiliare pubblicamente Trini quando lei si presenterà davanti a casa, chiedendo di recuperare un'agenda dimenticata al suo interno. Pablo sceglierà un cavallo che potrebbe fare al caso suo ma il cui costo sarà ampiamente sopra quanto previsto. Per questo Rosina rifiuterà di autorizzare l'acquisto, almeno sulle prime...

