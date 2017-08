Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani, Piri sempre nel cuore (Trono over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Con chi passerà l’estate Gemma Galgani? Di certo non con Marco Firpo, che dopo un iniziale idillio è completamente sparito dalla vita della dama del trono over. In una foto recente, però, Gemma non dimentica di avere accanto a sé una presenza speciale, Piri, l’amato gatto che si è spento qualche mese fa e che ancora oggi è nel suo cuore. A dare il via ai suoi ricordi, in particolare, è stata una sua fan, che fra i commenti non ha potuto fare a meno di sottolineare che nella foto pubblicata poco prima dalla Galgani per augurare il buongiorno, vi è anche un gattino che veglia su tutto: “questa immagine di buongiorno è bellissima. C'è un dettaglio che mi ha colpito e sai qual è? PIRI… si c'è pure lui… che bello che è”. Come sempre, Gemma Galgani ha colto l’occasione per ricordare il suo amato amico a quattro zampe, che a quanto pare non l’ha mai abbandonata: “Piri con me sempre!”

UOMINI E DONNE, TRONO OVER

MICHELE D'AMBRA, IL SUCCESSO ARRIVA DAI SOCIAL

Rifiutato da Gemma Galgani nel parterre del trono classico, Michele D’Ambra è riuscito a costruirsi una discreta popolarità sui social, dove ogni giorno condivide il suo buongiorno e un pensiero dedicato alle sue fan. Ieri, in particolare, l’ex cavaliere ha postato sui Facebook un messaggio, che in breve tempo ha mandato su di giri tutte le sue fan: "I sogni colorano le notti o le rendono più cupe... Buongiornissimo amici miei cari”. La risposta delle follower, naturalmente, non si è fatta attendere: “Buongiorno bellissimo uomo”. “Veramente se i sogni rendono le notti colorate e giorni dovrebbero essere più sereni”. A dispetto delle tante fan che ogni giorno orbitano sui suoi profili social, l’ex cavaliere di Uomini e Donne attualmente potrebbe non avere al suo fianco una compagna, cosa che lor rende fra i papabili protagonisti del parterre nella prossima edizione. Per visualizzare il suo messaggio su facebook, potete cliccare qui.

SOSSIO ARUTA IN VACANZA!

Messe da parte tutte le polemiche legate alla sua separazione, Sossio Aruta si gode le sue meritate vacanze condividendo sui social i suoi aggiornamenti. Nella giornata di ieri, in particolare, l’ex cavaliere del trono over ha sorpreso tutti postando su Instagram un’immagine che lo ritrae in spiaggia, in piena notte, sul punto di fare un bagno in compagnia dei suoi amici. “È passata una vita dall'ultimo bagno notturno... a volte le cose banali ti fanno emozionare… e sorridere… Grazie amici miei… Basta poco… Il Re notturno”, scrive sui social Sossio Aruta, mentre le sue fan, fra i commenti, hanno apprezzato la sua voglia di spensieratezza: “A volte le cose folli sono quelle che ci fanno stare bene... buona giornata Sossio”, “Le cose semplici sono le più belle”. Cliccate qui per visualizzare la sua immagine e leggere tutti i commenti lasciati dalle sue numerosissime follower.

