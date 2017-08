Uomini e Donne/ Anticipazioni: Soleil, una haters mette in dubbio la sincerità di Luca (Trono Classcio)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Nuove polemiche per Soleil Sorgè, che ieri pomeriggio, fra i commenti a una foto, è stata accusata di qualcosa che l’ha mandata su tutte le furie. Un commento, infatti, ha scatenato in breve tempo la sua ira, ma poco dopo, a detta dell’ex corteggiatrice del trono classico, nella fretta di rispondere è stato inavvertitamente cancellato. Ecco le sue parole: “Volevo rispondere al commento precedente ma l'ho cancellato per sbaglio. Consiglio vivamente una visita dallo psichiatra perché scambiare la realtà con i sogni è indice di una deviata percezione della realtà… potrebbe essere sintomo di disturbi più gravi..”. Immediata la replica dell’utente, che fra i tanti messaggi condivisi in risposta alla sua foto, ha affermato di avere le prove di quanto detto. Di cosa si tratta? Secondo l’internauta, Luca, approfittando dell’assenza della sua fidanzata avrebbe avuto un flirt con lei: “Chiedi a Luca 17 luglio alle 11 mi ha portato a Milano centrale”. Immediata la replica delle fan dell’ex corteggiatrice, che oltre a dare la colpa di tutto al caldo di questi giorni, hanno ricordato che Luca, probabilmente, in quei giorni si trovava in Croazia. Sentiremo parlare ancora di questa storia?

SONIA ED EMANUELE IN PARTENZA!

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, messe da parte tutte le polemiche delle ultime settimane, si preparano a partire per le meritate vacanze. I due ex protagonisti di uomini e Donne, infatti, proprio ieri hanno annunciato, attraverso i loro profili social, che oggi sarebbero partiti per quella che hanno definito “una nuova avventura. Ecco, di seguito, il messaggio postato ieri pomeriggio sui social da Sonia Lorenzini: “Ragazze mare mare mare!! Domani si riparte per una nuova avventura”. Per l’occasione, il suo fidanzato ha scelto di cambiare look e, condividendo un breve video sulle instagram Stories direttamente dal salone del suo barbiere, ha lasciato un messaggio a Ruben, probabilmente riferendosi all’ex concorrente di Temptation Island 2017: “Ruben, lo faccio per te”. Le sue parole si riferiscono proprio al fidanzato di Francesca Baroni?

MARCO CARTASEGNA, FEDERICA È GIÀ UN RICORDO

Per Marco Cartasegna, Federica Benincà è soltanto un lontano ricordo. L’ex tronista di Uomini e donne, infatti, è lontano come non mai dalle dinamiche del salotto del trono classico e oggi, così come rivelano le sue Instagram Stories, appare sereno in vista della sua partenza per la Costa Smeralda, il luogo prescelto per le sue vacanze estive. Dopo il flirt segnalato nelle scorse settimane dai tanti giornali di gossip, che hanno pizzicato l’ex tronista in compagnia della bella Valentina Allegri, figlia del celebre mister, Cartasegna attualmente sembra essere tornato single, dal momento che nei suoi aggiornamenti non vi sono tracce evidenti di compagnie femminili. Tuttavia, l’ex di Federica Benincà non nasconde di essere in buona compagnia, dal momento che ha sé colei che ama definire la sua “girlfriend”, la cagnolina che da sempre lo accompagna ovunque. Per visualizzare lo scatto condiviso da Marco Cartasegna, potete cliccare qui.

