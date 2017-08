VACANZE IN AMERICA/ Su Iris il film con Jerry Calà ed Edwige Fenech (oggi, 5 agosto 2017)

stasera in prima serata il film commedia

CARLO VANZINA ALLA REGIA DELLA COMMEDIA ITALIANA

Vacanze in America, il film in onda su Iris oggi, sabato 5 agosto 2017 alle ore 21.00. Grande successo del 1984 diretto dal grande Carlo Vanzina, realizzato con un grande cast corale di attori italiani come Jerry Calà (Peo Colombo), Edwige Fenech (sig.ra De Romanis), Gianmarco Tognazzi (Filippo De Romanis), Claudio Amendola (Alessio Liberatore), Antonella Interlenghi (Antonella), Christian De Sica (Don Buro), Renato Moretti (Don Serafino), Fabio Ferrari (Furio Quintiliani), Gianfranco Agus (Rocky), Giacomo Rosselli (De Rossi), Luigi Uzzo (zio Frank), Isaac George (il cameriere), Paolo Baroni (Scarnicci) e Fabio Camilli (De Blasio). Ma ecc nel dettaglio la trama del film.

VACANZE IN AMERICA, LA TRAMA DEL FILM

Per un gruppo di studenti della scuola di San Crispino, istituto Cattolico guidato dal bizzarro sacerdote Don Buro, c'è la possibilità di effettuare un viaggio straordinario, una vacanza di due settimane in America, visitando luoghi fino a quel momento visti solo nei film. Oltre a Don Buro, ad accompagnare i ragazzi c'è anche il più mite e anziano Don Serafino. La gita avrà molti risvolti inaspettati, con molti ragazzi che cercheranno l'amore o anche semplicemente avventure.

Qualcuno lo troverà, come il giovane Filippo De Romanis, accompagnato nel viaggio dall'apprensiva madre, o anche Alessio Liberatore, ragazzo romano che si invaghirà perdutamente di Antonella, che non gli darà certezze fino al loro rientro in Italia, quando lo troverà però in compagnia di un'altra ragazza, visto che Alessio non voleva essere un ripiego per la bella ragazza conosciuta in gita. Nel gruppo c'è anche Peo Colombo, scapestrato studente fuori corso che coinvolgerà gli altri amici per una puntata a Las Vegas disastrosa, in cui si ritroveranno a perdere tutto il loro denaro.

Lo stesso Don Buro avrà moltissimo da fare per tenere a bada i ragazzi, sovraeccitati dall'esperienza americana e desiderosi di rendere indimenticabile la vacanza, ma sempre marcati stretti dagli adulti che cercheranno di non perdere di vista il gruppo nelle tentacolari città. Il sacerdote dovrà anche fare i conti con l'esuberanza della signora De Romanis, che finirà per invaghirsi del prete che per tutto il viaggio era stato il confidente delle sue ansie e dei suoi dubbi matrimoniali. I ragazzi si giocheranno anche una tiratissima partita nel Gran Canyon, dividendosi fra tifosi romanisti e juventini, avranno modo così di cementare la loro amicizia anche una volta lasciati gli sfavillanti Stati Uniti, anche se Don Buro si dirà convinto di trovarsi meglio al venticello fresco e col vino sincero della sua Ciociaria.

