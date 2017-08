VINCENZO SALEMME / Sketch in memoria di Walter Chiari (Sogno o son desto)

Vincenzo Salemme (lapresse)

"PER ME, MASSIMO È UN MAESTRO"

Nella replica della prima puntata di Sogno o son desto 3, in replica il 5 agosto, sarà imperdibile lo sketch comedy tra Massimo Ranieri, Nina Zilli e Vincenzo Salemme. I tre hanno riproposto la famosa scena portata al successo da Walter Chiari e Carlo Campanini in cui quest'ultimo faceva finta di venir morso da un misterioso animale chiamato Sarchiapone, il quale Chiari ammetteva di conoscerne le caratteristiche. Salemme nelle vesti di Chiari e Ranieri in quelli di Campanini, hanno voluto celebrare questi due grandi artisti. Alla fine dell'esibizione, i due artisti si sono scambiati una profondissima stima reciproca. "Per noi a Napoli Massimo Ranieri è considerato il maestro" ha detto Salemme. All'epoca, Vincenzo Salemme, fece pubblicità alla commedia nei cimema Se mi lasci non vale, invitando il pubblico a seguirlo in questa nuova pellicola.

WIKIPEDIA NE HA ANNUNCIATO LA MORTE PER SBAGLIO

Vincenzo Salemme il 24 agosto ha compiuto 60 anni, un traguardo molto importante per questo attore e comico napoletano. Tuttavia, solo qualche giorno dopo, e cioè il 31 è apparsa su Wikipedia la notizia che dava la sua morte. Ovviamente, si è trattato di un hackeraggio ma sono stati molti a voler cercare notizie su questo personaggio partenopeo. Salemme è commediografo, attore, regista e doppiatore italiano. Dopo essersi diplomato al Liceo Classico, ha frequentato l'Università Federico II di Napoli. Nel 1976 entra nella compagnia teatrale di Tato Russo. Nel 1977 si trasferisce a Roma ed entra nella compagnia di Eduardo De Filippo, lavorando con lui fino al 1992, partecipando a numerosi film come L'amico del cuore, La messa è finita. E' sposato con Valeria, direttrice della sua compagnia teatrale. L'attore vorrebbe poter prendere parte a una grande produzione Hollywoodiana e ammette di aver il sogno di recitare con Jim Carrey.

