VINCITORI FLIGHT 616 / Celeste Rigo e Juri Bavaresco: futuro da tronista per la modella?

Celeste Rigo e Juri Bavaresco

Celeste Rigo e Juri Bavaresco sono i vincitori della prima edizione di Flight 616, il reality condotto da Paola Barale e trasmesso su Italia 1. Oltre ad aver trovato la vittoria, Celeste e Juri, all’interno del reality, hanno anche trovato l’amore. La Rigo, infatti, dopo aver perso interesse nei confronti di Federico Rossi con cui faceva squadra all’inizio, ha scelto Juri come compagno. Tra i due è nata subito una bella simpatia che si è trasformata in amore. Dopo aver vinto Flight 616, infatti, Celeste Rigo e Juri Bavaresco hanno continuato ad amarsi lontano dalle telecamere. Purtroppo, però, quell’amore che aveva fatto sognare i fans dello show di Paola Barale è finito pochi mesi dopo come hanno annunciato entrambi sui social. Dopo aver sperato di rivederli insieme, i fans si sono rassegnati. Celeste e Juri, infatti, hanno ormai intrapreso strade diverse e, difficilmente, torneranno ad incrociare i loro cammini.

CELESTE RIGO E JURI BAVARESCO VINCITORI DI FLIGHT 616

DA FLIGHT 616 A UOMINI E DONNE?

Celeste Rigo, dopo l’avventura a Flight 616, continua a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo. Oltre a lavorare come modella, Celeste non rinuncia alla televisione. Recentemente ha partecipato come tentatrice a Temptation Island 2017 dove, però, non è riuscita ad instaurare n rapporto importante con nessuno dei fidanzati. La sua bellezza, tuttavia, non è passata inosservata agli occhi attenti della redazione che, lavorando anche a Uomini e Donne, potrebbe decidere di concederle una possibilità. A settembre, infatti, prenderà il via la nuova stagione del programma di Maria De Filippi ed, oltre al trono maschile e a quello gay ci sarà anche quello femminile. Celeste ha tutte le carte in regola per dare il via ad un trono bello ed emozionante come è stato quello di Rosa Perrotta, solo per citare l’ultima tronista amata dal pubblico. La Rigo, dunque, tornerà presto in tv? I fans si augurano di sì.

© Riproduzione Riservata.