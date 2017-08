Vincitore Jr Masterchef Italia / Che fine hanno fatto Emanuela Tabasso, Andrea Picchione e Nicolò Momesso?

Junior Masterchef Italia

La nuova stagione televisiva prenderà il via a settembre e, sicuramente, porterà con sé anche una nuova stagione di Junior Masterchef Italia e un nuovo vincitore. Fino a questo momento, il cooking show è riuscito a incoronare ben tre vincitori ovvero Emanuela Tabasso, Andrea Picchione e Nicolò Momesso. Presto a loro si aggiungerà un nuovo vincitore ma, intanto, chi non ha ancora seguito la terza stagione potrà farlo oggi pomeriggio, intorno alle 14.00, su Cielo. Mentre i telespettatori si gustano le repliche dell'ultima stagione in attesa di vedere la finalissima e la vittoria di Niccolò Momesso, eccoci qui pronti a fare un passo indietro e capire che fine hanno fatto i tre vincitori dopo aver ottenuto il titolo del famoso cooking show.

I VINCITORI DI JUNIOR MASTERCHEF ITALIA DOPO IL PROGRAMMA

DA EMANUELA TABASSO A NICOLÒ MOMESSO

Emanuela Tabasso è la prima Junior Masterchef Italiana e da allora sono ormai passati 4 anni. Non è più la ragazzina di un tempo, adesso è una piccola donna che ha affrontato gli esami di terza media e si prepara ad andare alle superiori con la consapevolezza di avere una marcia in più. In questi giorni sui social si è mostrata in alcune foto in Grecia, dove sta passando le sue meritate vacanze dopo lo sforzo a scuola, ma cosa ne è stata della sua "professione"? Nei mesi scorsi è stata protagonista di un programma culinario in onda su DeAKids insieme a Marco Bianchi, chef della salute. In ‘Big Bang!- Speciale Alimentazione’, i due hanno provato a dare consiglio di alimentazione ai giovani attraverso i quattro pasti della giornata.

Andrea Picchione, il secondo ad ottenere il titolo, il primo maschietto a vincere il programma. Il piccolo romano ha vinto l'edizione 2015 a soli 13 anni e oggi, a 15, non ha messo da parte la sua passione per la cucina. Il giovane ha sostenuto subito dopo gli esami di terza media e non ha messo da parte nemmeno il suo amore per il tennis al quale continua a giocare con successo. Continua la strada della cucina anche l'ultimo vincitore, Nicolò Momesso. Il piccolo chef di 11 anni ha battuto in finale Stefania e ha portato a casa il titolo nell'edizione 2016, quella attualmente in replica proprio su Cielo. Al grido di "Mi piace magnà" il piccolo romano non è solo una buona forchetta ma anche un buon cuoco per la felicità di amici e familiari che possono gustare le sue leccornie quando vogliono. Pronti a rivedere il suo percorso in tv?

