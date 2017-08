Vincitori Flight 616 / Celeste Rigo e Juri Bavaresco: lei a Temptation Island, lui alla ricerca dell'amore

Celeste e Juri, vincitori Flight 616

Come ogni sabato, in replica, torna in onda una nuova puntata di Flight 616, il reality con le coppie condotto da Paola Barale. Ricordiamo che i vincitori di questga prima e unica edizione sono stati Juri Bavaresco e Celeste Rigo, che nello show hanno trovato anche l'amore. Una bellissima coppia che il destino e il gioco hanno voluto vedersi formare a gara in corso, visto che entrambi inizialmente avevano un altro partner. La loro storia non ha avuto vita lunga, anzi, dopo poco Juri e Celeste si sono lasciati. Celeste in questi mesi è stata molto impegnata, anche a livello televisivo, infatti l'abbiamo rivista tra le tentatrici della nuova stagione di Temptation Island. Per quanto riguarda Juri, invece, è seguitissimo sui social, dove posta bellissime foto da fashion blogger e influencer. Nell'ultima in particolare, è possibile leggere una sua profonda riflessione.

CELESTE RIGO E JURI BAVARESCO: CHE FINE HANNO FATTO DOPO FLIGHT 616?

LUI IN CERCA DELL'AMORE...

"NON ASPETTARE AD ESSERE FELICE. - esordisce Bavaresco - Questa foto me l'ha scattata il mio miglior amico durante il road trip in America [...] Questa foto mi emoziona ogni volta che la guardò e volevo ripostarla perché mi fa provare emozione così belle ed immortali che mi fa pensare a per che ca**o non possa vivere sempre e solo di queste positività invece di farmi girare la testa ed il cuore per altre persone, ovviamente importanti, nella mia vita che però così salutari non sono, per il mio benessere emotivo/fisico. Questa foto mi fa ricordare che ho bisogno di vere persone disposte a stare al mio fianco per farmi vivere momenti come questi". Poi però la riflessione si sposa proprio sull'amore e Juri ci fa capire di esserne ancora alla ricerca: "Mi fa ricordare che ho bisogno di una ragazza che mi scatti foto come questa.. perché? perché vorrà dire che starò vivendo insieme a lei un viaggio fantastico come quello fatto con il miglior amico. Vorrà dire che io e lei saremo sullo stesso cammino, uniti con un unico scopo, la felicità!".

