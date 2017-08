WALTER CHIARI / L’omaggio di Rai 1 ad uno straordinario artista (Techetechetè)

Techetechetè in onda su Rai 1

I PROBLEMI CON LA GIUSTIZIA

La puntata della trasmissione Techetechetè in onda questa sera su Rai 1 sarà dedicata ad uno degli artisti italiani più amati del secolo scorso: l’indimenticato Walter Chiari. Dalle teche della Rai saranno quindi estratti alcuni straordinari contributi filmati grazie ai quali sarà possibile rivedere all’opera un talento purissimo del mondo dello spettacolo, capace sempre e comunque di catturare l’attenzione del pubblico. Nato a Verona nel marzo del 1924 e registrato all’ufficio anagrafe con il nome di Walter Annichiarico, Chiari ha esordito al cinema nel 1947 nel film di Giorgio Pastina, Vanità, al fianco di Liliana Laine e Dina Galli. L’anno seguente ha ottenuto una enorme visibilità grazie alla partecipazione alla pellicola di Mario Mattoli, Totò al Giro d’Italia. Purtroppo nel corso della propria carriera ha avuto anche dei problemi con la giustizia ed in particolare nel maggio del 1970 venne arrestato con l’accusa di consumo e spaccio di cocaina. Rimase in carcere per 70 giorni e nel 1971 venne processato ottenendo il proscioglimento dall’accusa di spaccio ma la condanna con condizionale per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

WALTER CHIARI, IL RICORDO DEL FIGLIO SIMONE

Simone Annichiarico in un’intervista rilasciata per il settimanale L’Espresso ha voluto ricordare alcuni aspetti privati di suo padre Walter Chiari scomparso nel 1991 all’età di 67 anni. In particolare, Annichiarico ha voluto rimarcare la sua innata capacità di farsi amare: “Non si riusciva a non amarlo. Lui rapiva l'attenzione e gli affetti. Tutti sentivano che aveva un cuore grande e una testa libera da qualsiasi tipo di vincolo. Per questo lo perdonavano sempre. Di cosa? Delle fughe, delle assenze, di dare cento appuntamenti contemporanei e non rispettarli, di non presentarsi in teatri strapieni, di bucare addirittura l'ultima puntata di 'Fantastico': sgarbi imperdonabili nel mondo dello spettacolo. Ma appena chiedeva scusa, riconquistava il pubblico e gli amici. Mio padre era un trascinatore. Un dissipatore? Certo, di denaro, che sperperava a man bassa e distribuiva a chiunque ne avesse bisogno fino a morire povero, ma non di talento. Montanelli, che impazziva per lui, non si capacitava che non stesse in America al posto di Bob Hope, ma Walter faceva soltanto quello che gli piaceva davvero”.

