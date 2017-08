ZUCCHERO/ Avevo le crisi di panico, non uscivo di casa e non facevo concerti (Techetechetè)

Zucchero

L’AMORE PER I CAPPELLI

La puntata della trasmissione di Techetechetè in onda questa sera su Rai 1, vede quale grande protagonista la musica di Zucchero. Uno degli artisti italiani più amati negli ultimi 40 anni, capace di attraversare intere generazioni con canzoni che sono entrate di diritto nella storia come Donne, Diamante, Miserere, Per colpa di chi e tantissime altre ancora. Zucchero oltre ad avere una sconfinata passione per la musica ha anche un debole per i cappelli. Nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair ha rimarcato come ne abbia oltre 400 e quasi tutti hanno una storia piuttosto particolare. Il celebre cantante nato a Reggio Emilia nel 1955 ha raccontato di averne uno che viene dal film Gangs of New York trovato in un piccolo negozietto nella città californiana di Los Angeles: “Da loro ne ho comprato uno che apparteneva a un indiano di Balla coi lupi. O era L’ultimo dei Mohicani? E anche uno che era del Bob Dylan anni ’70. Come è nata la passione per i cappelli? Dalla mia prima icona, che è stato mio nonno, Roberto Fornaciari detto Cannella. Credo lo chiamassero così perché era alto e magro, una specie di cannella. Portava il tabarro e in testa la lobbia, mi ha sempre dato l’idea di una persona saggia, un patriarca che parlava poco ma veniva sempre ascoltato in silenzio assoluto”.

ZUCCHERO, LE DIFFICOLTÀ DOPO LA SEPARAZIONE DALLA MOGLIE ANGELA

La vita di Zucchero non è stata sempre rose e fiore. Come lui stesso ha raccontato qualche mese fa, ha attraversato un periodo molto difficile nel post separazione con la prima moglie Angela. Un periodo nel quale l’artista è stato alle prese con una forte depressione che gli rendeva difficile non solo fare concerti ed esibizioni pubbliche ma anche il semplice uscire di casa. Il cantante nello specifico ha sottolineato: “Contro la mia depressione il blues ha aiutato, mi ha salvato la vita dopo la separazione da mia moglie. È stata durissima, prendevo farmaci, sei mesi di Prozac, non uscivo di casa se non strettamente necessario, avevo attacchi di panico anche sul palco. Funziona che sali sul palco e vuoi scappare. La tua testa si divide in due, una parte dice: “Vai via di qui, ti massacrano. Non arrivi vivo alla fine, morirai”. L’altra invece va avanti per inerzia. Quando riguardo i filmati, vedo che mi aggrappavo al chitarrista, a una corista. Sembrava studiato, ma stavo davvero crollando”.

