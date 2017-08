ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO SI SONO LASCIATI/ O è solo una pausa di riflessione?

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

I GOSSIP

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono una coppia in stand by. Dopo l'ultima litigata, Anna avrebbe deciso di prendersi una pausa... di riflessione allontanandosi da casa D'Alessio per la prima volta dopo dodici anni. A nulla è valso l'intervento pacificatore del piccolo Andrea, che negli ultimi tempi aveva fatto da trait d'union a una relazione che già scricchiolava. Per entrambi è un momento difficile, forse il peggiore della loro vita. D'Alessio è pressato dai ben noti doveri (ex) coniugali, e ormai non fa più segreto dei suoi problemi economici. Gigi ne esce sconfitto su più fronti: anche gli ambiziosi progetti del figlio Claudio si sono tradotti in un clamoroso fallimento. Anna, dal canto suo, ha messo al primo posto Andrea, e non vuole assolutamente che il piccolo venga coinvolto da questa ondata di fango. Negli ultimi giorni, le è stato persino attribuito un flirt con Bobo Vieri, che Anna ha prontamente smentito: "Se bastasse un solo like, dovrei stare con tutti i miei 947 mila follower. #assurdità". L'ex calciatore aveva infatto lasciato un "mi piace" di troppo a uno scatto della Tatangelo, cosa che non era affatto sfuggita ai social-addicted.

MATRIMONIO MANCATO

In questa crisi i tradimenti c'entrano poco. La Tatangelo, innamorata com'era, sognava addirittura le nozze, ma Gigi non le ha mai detto di "sì". Complici le poco gratificanti esperienze passate, il cantante non se l'è sentita. Resta di fatto che il rapporto è ora in fase di stallo. Nessun annuncio ufficiale da parte dei due: sui social, si limitano a pubblicare locandine di concerti e qualche scatto dei loro figli. Per la Tatangelo, l'unico grande amore della sua vita è proprio Andrea: "Ti amo tantissimo", commenta su Instagram sotto una foto del suo bambino. Solo pausa di riflessione o avvisaglia di un addio imminente? Il quesito resta.

