Anticipazioni Il Segreto, puntata 6 agosto: Emilia cede al ricatto di Cristobal?

Il Segreto

CARMELO E MENCIA SPOSI?

Il Segreto non conosce pausa e torna anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. Si ripartirà oggi dal giorno delle nozze di Mencia e Carmelo. I due sposi saranno molti emozionati ma allo stesso non potranno nascondere la preoccupazione per le minacce del Pugno di Dios. Candela sarà la più spaventata, rivivendo la sua terribile esperienza avuta al termine delle sue nozze con Tristan. Per evitare atti violenti, Severo chiederà l'intervento della Guardia Civile che si presenterà alla Miel Amarga per proteggere gli sposi e i loro invitati. Tutto in un primo momento andrà per il meglio... Anche a Los Manantiales i problemi saranno all'ordine del giorno e riguarderanno soprattutto Camila: Nestor sarà ormai una presenza costante alla tenuta, cogliendo ogni occasione per minacciarla. Hernando non sospetterà le terribili intenzioni dell'individuo, pensando che sia il cugino della moglie.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 6 AGOSTO: EMILIA ASSECONDA CRISTOBAL

Nella puntata de Il Segreto di oggi Emilia sarà profondamente preoccupata per le sorti di Alfonso. Il marito, che lei ha finalmente potuto vedere in carcere, le è apparso provato oltre che ferito, a causa di un atto di violenza dei suoi compagni di prigione. Per questo la figlia di Raimundo deciderà di parlare con Donna Francisca su quanto accaduto, ottenendo da lei la conferma che temeva: Cristobal è un uomo pericoloso e come tale è pronto a tutto. Con questi presupposti, Emilia deciderà di assecondare il desiderio del suo ricattatore. Se cederà alle sue richieste, Alfonso potrebbe tornare a casa sano e salvo. In attesa di scoprire fino a che punto la locandiera si spingerà, Matias e Nicolas si confronteranno sulle tante brutte notizie della loro famiglia. Il ragazzo cercherà di convincere lo zio a dare un'altra possibilità a Rosario e parenti ma il fotografo, almeno per ora, non farà un passo indietro. In futuro però...

© Riproduzione Riservata.