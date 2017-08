BELEN RODRIGUEZ / News: le sue pose sexy fanno impazzire i fan e riscaldano la rete

Belen Rodriguez, News

Anche l'estate 2017 ha una regina indiscussa del gossip: Belen Rodriguez. In attesa di tornare in televisione a pieno regime, la showgirl argentina più amata dagli italiani si gode le meritate vacanze in quel di Ibiza accanto al piccolo Santiago, amici e familiari. Con i suoi sei milioni di follower, la bellissima Belen ogni volta che posta uno scatto fa impazzire gli estimatori con le sue nuove bollentissime pose. Dopo aver postato uno scatto in topless a bordo piscina, la showgirl ha intrattenuto i fan sempre nella stessa location ma dedicandosi ad uno spettacolo con le bolle di sapone in perfetto stile "Tu si que vales", programma di Canale 5 che condurrà anche questo anno durante la nuova stagione televisiva in partenza dal prossimo mese. Il precedente scatto postato da Belen però, ha fatto impazzire sia i fan che gli haters in quanto, lascia ben poco spazio all'immaginazione. Belen appare seduta di schiena senza reggiseno e con il lato B decisamente in mostra. Tanti i complimenti da parte dei fan così come le critiche di chi la reputa troppo audace.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: CRISI CON ANDREA IANNONE?

NESSUN RITORNO DI FIAMMA CON STEFANO DE MARTINO

In molti infatti, hanno puntato il dito contro l'argentina accusandola anche di non portare gli slip nella foto. Belen ha risposto ai complimenti ma non alle critiche a cui purtroppo appare ormai abituata. Ed intanto, prosegue anche il gossip sulla sua vita sentimentale in quanto, dalle sue fotografie ed i video (anche le Stories di Instagram) è letteralmente scomparso il suo attuale fidanzato Andrea Iannone: aria di crisi? Si era parlato anche di un imminente ritorno di fiamma con Stefano De Martino poi smentito da Gabriele Parpiglia, celebre giornalista di gossip molto informato sulla vita privata di Stefano e Belen. Se il ritorno tra le braccia del ballerino campano sembra solo un vecchio ricordo per gli estimatori più incalliti, la crisi con il pilota di MotoGp potrebbe essere invece una spiacevole realtà. Si attendono con ansia presunte conferme oppure smentite e nel frattempo, l'argentina si gode le sue bolle di sapone ricevendo anche i dolcissimi commenti della sorella minore Cecilia e della madre.

