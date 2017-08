BLADE: TRINITY/ Su Italia 1 il film diretto da David S. Goyer (oggi, 6 agosto 2017)

azione per la seconda serata di Italia 1

WESLEY SNIPES E RYAN REYNOLDS NEL CAST

Blade: Trinity, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 6 agosto 2017 alle ore 23.30. Una pellicola d'azione del 2004 che è stata scritta, diretta e co-prodotta da David S. Goyer (L'uomo d'acciaio, Batman vs. Superman - Dawn of Justice, Il mai nato) ed interpretata da Wesley Snipes (I mercenari 3, Demolition man, Chi non salta bianco è), Ryan Reynolds (Lanterna Verde, Ricatto d'amore, Maial college) e Jessica Biel (Total recall - Atto di forza, Io vi dichiaro marito e marito, Non aprite quella porta). David S. Goyer aveva già lavorato con Wesley Snipes ai primi due capitoli della saga di Blade come sceneggiatore, mentre in questo terzo capitolo veste anche i panni di regista e co-produttore. Blade Trinity è il terzo capitolo della saga cominciata nel 1998 con il film Blade. Nonostante gli incassi abbastanza deludenti di questo ultimo capitolo al personaggio fu dedicata anche una serie tv, che comincia proprio dopo la conclusione di questo film. Nonostante il buon riscontro iniziale, la serie perse moltissimi ascolti e fu cancellata dopo la prima stagione. Blade segna nel 1998 il ritorno al cinema, dopo decenni di assenza a causa della cattiva gestione dei diritti, dei super eroi della Marvel Comics. Blade era in realtà un personaggio minore del panorama fumettistico Marvel, un antagonista di Dracula nato sulla sua testata personale, Tomb of Dracula. Solo dopo il successo di Blade furono realizzate le pellicole di X-Men, Spider-Man e Fantastici Quattro, che diedero inizio all'invasione cinematografica dei personaggi Marvel. Dopo questa breve curiosità della pellicola, vediamo la trama del film nel dettaglio.

BLADE: TRINITY, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Blade (Wesley Snipes) è un cacciatore di vampiri e un mezzo vampiro egli stesso. I suoi nemici lo incastrano e lo fanno arrestare, ma viene liberato da un gruppo di altri cacciatori di vampiri, i Nightstalkers, composto fra gli altri da Abigail Whistler (Jessica Biel) e Hannibal King (Ryan Reynolds). Nel frattempo però i vampiri sono riusciti a trovare la tomba del loro progenitore, Dracula (Domunic Purcell) e a riportarlo in vita. Ora Blade dovrà scontrarsi con il capostipite dei suoi nemici, la sua nemesi definitiva. Quest'ultimo è dotato di straordinari poteri, visto che può vivere alla luce del sole, muoversi velocemente e trasformarsi in ciò che vuole. Blade però ha dalla sua parte i Nightstalkers e non intende indietreggiare, anche perché tramite Dracula tutti i vampiri potrebbero diventare dei diurni.

