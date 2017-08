CIAO DARWIN 7 / Io so' io vs Noi non semo: la replica trionfa ancora

Paolo Bonolis, Ciao Darwin 7

L'OPERAZINE NOSTALGIA FUNZIONA

Ciao Darwin 7 continua a divertire, anche in replica. Ieri sera è andata in onda la puntata che ha visto contrapporsi gli Io so io e i Noi non semo. Lo show di Canale 5 ha fatto faville, almeno sui social network. E' evidente che chi ha passato il sabato sera a casa non si è perso la puntata con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nelle nostre pagelle di fine puntata diventa impossibile non sottolineare l'incredibile alchimia della coppia: ascoltarli e vederli all'opera ci ha messo inevitabilmente di buon umore, anche in questa estate torrida. Paolo Bonolis dà il suo meglio durante la sfilata delle bellissime modelle di Ciao Darwin, ma è sempre pronto alla battuta anche in altre circostanze. A settembre tornerà con Chi ha incastrato Peter Pan e i fan aspettano grandi cose da lui e dal suo staff. Intanto Paolo può godersi il meritato riposo e continuare a gioire per il successo delle repliche del suo Ciao Darwin 7.

CIAO DARWIN 7, LE PAGELLE DELLA REPLICA

Tra i protagonisti della replica di Ciao Darwin 7 ci sono anche i Pupazzoni Criminali, che hanno spaventato Luca Laurenti a fine puntata. "Il lavoro in tv va preso con tantissimo impegno, ma anche con pensosa leggerezza - dichiarava Bonolis in tempi non sospetti a Tv Sorrisi Canzoni - io mi occupo di intrattenimento: cose leggere, scherzose". Ed ecco quindi che al momento del ritiro della busta, la ricetta di Bonolis trova conferma, ai danni di Luca Laurenti, alle prese coi pupazzi parlanti, in pieno stile Bim Bum Bam. Chissà che a Paolo non sia tornato in mente qualcosa. Se Ciao Darwin è giunto alla sua settima edizione è sicuramente merito di una coppia solida, capace di rendere lo show un cavallo di battaglia del palinsesto Mediaset. Anche le repliche stanno andando alla grande e rappresentano la speranza di un'ottava stagione. I fan non aspettano altro...

