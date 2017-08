FULL MONTY/ Su Canale Nove il film con Robert Carlyle (oggi, 6 agosto 2017)

stasera su Canale Nove il film Full Monty

NEL CAST ANCHE L'ATTORE SCOZZESE ROBERT CARLYLE

Full Monty, il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 6 agosto 2017 alle ore 21.15. Una classica pellicola del cinema britannico che è stata affidata al regista Peter Cattaneo, candidato all'Oscar per questo film che resterà il più grande successo della sua carriera cinematografica. Nel cast del film, che fu uno dei più grandi successi al botteghino del 1998, alcuni attori di punta della scena britannica, Robert Carlyle (famoso per i suoi ruoli in Trainspotting e nella serie tv 'Once Upon a Time') interpreta Gaz, William Snape è Nathan, Paul Barber interpreta Barrington "Horse" Mitchell, Tom Wilkinson è Gerald, Steve Huison interpreta Lomper, Hugo Speer è Guy, Paul Butterworth ha il ruolo di Barry, Lesley Sharp è Jean, Emily Woof ha la parte di Mandy, Mark Addy interpreta Dave, Dave Hill è Alan e Deirdre Costello ha la parte di Linda. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FULL MONTY, COME SE LA CAVERANNO I PROTAGONISTI? LA TRAMA

In "Full Monty" i protagonisti sono Dave e Gaz, disoccupati nella cittadina inglese di Sheffield che vanno avanti nella loro vita ricorrendo a mille espedienti, tra i quali i furti in un'acciaieria. La situazione si fa sempre più difficile e quando Gaz si trova di fronte alla concreta prospettiva di non poter più vedere i suoi figli, essendo impossibilitato nel pagare gli alimenti alla moglie dalla quale è separato, decide di studiare un metodo per riuscire a costruirsi una fonte di reddito finalmente sicura e continua. Gaz chiama a raccolta Dave e alcuni altri disoccupati, delle più svariate età e ognuno alle prese con la sua dose di guai dovuta principalmente alla mancanza di lavoro e di soldi e mette insieme una squadra di spogliarellisti. Avendone visto un gruppo esibirsi a Sheffield, Gaz si è ispirato e ha deciso che formare un proprio gruppo potrebbe risolvere una volta per tutte i problemi suoi e di chi deciderà di aderire all'iniziativa. Gaz alza la posta facendo sapere a tutti che lo spettacolo che si terrà, quando il gruppo avrà terminato le prove e sarà pronto ad esibirsi, conterrà nudi integrali. I membri del gruppo di spogliarellisti improvvisati, tutti ex operati e appartenenti alla classe operaia, hanno molte resistenze al riguardo, ma le loro compagne li incoraggeranno e comprenderanno come il pubblico, soprattutto quello femminile, sia convinto di poter assistere a un grande show, profondamente diverso dalle solite cose che si vedono a Sheffield. Per arrivare alla sera dello spettacolo però Gaz e il suo gruppo dovranno attraversare diverse disavventure e mettersi alla prova non solo sul palco, cercando di superare perplessità, senso del pudore e capendo di dover gettare metaforicamente i vestiti non solo di dosso, ma anche dalle loro abitudini che devono essere stravolte per guadagnarsi una chance in una società che non offre loro possibilità. Alla fine lo spettacolo sarà un grande successo, complice anche una colonna sonora davvero 'hot'.

