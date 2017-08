GAME OF THRONES 7/ Anticipazioni del 6 agosto: vicinanze amorose e incontri freddi per gli Stark

Game of Thrones 7, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

GAME OF THRONES 7, ANTICIPAZIONI DEL 6 AGOSTO 2017, EPISODIO 4 "SPOGLIE DI GUERRA" - La quarta puntata di Game of Thrones 7 ha suscitato un grande scalpore in questi ultimi giorni. Un attacco hacker all'HBO ha infatti permesso il rilascio dell'intera trama, per la gioia di tutti i fan. Si è così appreso che una grande fetta della narrazione verrà destinata al rapporto ambiguo fra Jon e Daenerys, fra cui l'attrazione sembra essere sempre più forte. Snow inoltre sarà impegnato nell'estrazione del vetro di drago, all'interno di una grotta in cui troverà diverse incisioni dei primitivi Estranei e del Re della Notte. Sansa ed Arya inoltre riusciranno a vedersi dopo tanto tempo, anche se il loro incontro sarà freddo e distaccato. Emblematica anche la reunion fra Arya e Brienne: ovviamente fra di loro non ci sarà un saluto affettuoso ma una dimostrazione delle proprie abilità da guerriere.

GAME OF THRONES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella notte fra oggi, domenica 6 agosto 2017, e domani, lunedì 7 agosto, andrà in onda su Sky Atlantic un nuovo episodio di Game of Thrones 7 in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Spoglie di guerra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jon (Kit Harington) e Ser Davos (Liam Cunningham) raggiungono finalmente Roccia del Drago, ma al loro arrivo però devono rinunciare alle loro barche. La Regina chiede quindi al nipote di diventare il suo Protettore del Nord, ma Snow si rifiuta e sottolinea di volere il supporto di Daenerys (Emilia Clarke) solo per la battaglia contro gli Estranei. Dopo un intervento di Ser Davos, quasi sul punto di rivelare la rinascita di Snow, Daenerys impone quindi ad entrambi di lasciare l'isola e di non farvi ritorno. Poco dopo, Varys (Conleth Hill) fa visita alla Regina e la informa di quanto accaduto ad Ellaria (Indira Varma) e Yara (Gemma Whelan), mentre Tyrion (Peter Dinklage) riesce a convincere la Regina della buona fede di Jon. Nel frattempo, Melisandre (Carice van Houten) riferisce a Varys di essere in partenza e gli rivela che entrambi moriranno a Westeros. Theon (Alfie Allen) invece riesce a salvarsi grazie all'arrivo degli Uomini di Ferro di Yara, mentre la sorella, Ellaria e Tyene (Rosabell Laurenti Sellers) si trovano incatenate ed in balia di Euron (Pilou Asbæk). Quest'ultimo offre infatti le tre prigioniere a Cersei come regalo di nozze, permettendo così alla Regina di vendicarsi della morte di Myrcella. La prima azione di Cersei è di destinare a Tyene il destino a cui ha condannato la figlia, tramite il veleno che lei stessa aveva usato in precedenza. Ad Ellaria tocca una sorte ben peggiore: rimarrà a guardarla mentre muore e date le catene ai suoi posti, la sua stessa fine non potrà che essere atroce. Intanto, Euron decide di portare via Yara, mentre in seguito Nestoris (Mark Gatiss) si presenta ad Approdo del Re. La Regina gli promette di ripagare i debiti contratti con la Banca di Ferro nel giro di poco tempo. Sansa (Sophie Turner) invece prosegue nel suo ruolo di comandante grazie al supporto di Ditocorto (Aidan Gillen), Royce (Rupert Vansittart) e Wolkan (Richard Rycroft). Sotto la sua guida il popolo sembra godere di un periodo aureo, grazie alle sue attenzioni verso la salute e il sostentamento di ognuno. Baelish continua ovviamente a sussurrare al suo orecchio, preparandola alle battaglie che presto dovranno essere affrontate. Poco dopo, Meera (Ellie Kendrick) trasporta Bran (Isaac Hempstead Wright) in città, riuscendo a far riabbracciare i due fratelli. Il neo veggente ha tuttavia urgenza di vedere Jon e le confida di sapere, grazie ai suoi poteri, che cosa è successo dopo le Nozze Rosse. Nel frattempo, Ebrose (Jim Broadbent) valuta le condizioni di salute di Jorah (Iain Glen), trovandolo perfettamente guarito ed intuisce che il merito è di Sam (John Bradley). L'Arcimaestro rimprovera il discepolo per essersi affidato a pratiche non riconosciute, ma subito dopo gli affida il compito di restaurare tutti i volumi antichi. Mentre la flotta di Daenerys accusa un duro colpo grazie agli uomini di Euron, l'esercito dei Lannister accede ad Alto Giardino. Jamie concede ad Olenna (Diana Rigg) una morte dignitosa tramite il veleno e la donna, prima di smettere di respirare, confessa di aver ucciso Joffrey (Raymond Griffiths).

