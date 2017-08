GIANNI MORANDI / La proposta ad Antonio Cassano (Techetechetè)

Gianni Morandi (LaPresse)

A SETTEMBRE NELLA NUOVA FICTION MEDIASET

Il cantante bolognese Gianni Morandi è tra gli artisti che vengono omaggiati in questa esclusiva puntata di Techetechetè in onda su Rai 1. Morandi rappresenta senza dubbio un artista capace di rinnovarsi nel tempo riuscendo sempre ad intercettare l’interesse del pubblico. Infatti, dopo aver firmato con Rovazzi uno dei tormentoni di questa estate 2017 (il brano Volare) a settembre sta per atterrare nella prima serata di Canale 5 con una nuova fiction intitolata L’isola di Pietro, in cui sembra interpreterà il ruolo di un medico. Nel corso di una recente intervista rilasciata al portale SuperGuidaTv, Morandi ha spiegato il motivo di questa nuova scelta professionale: “A me piace sempre fare cose diverse, era un po’ di tempo che non facevo una fiction: l’ultima è stata diciotto anni fa. Volevo vedere se questo lavoro di attore potevo ancora farlo, o potevo finalmente farlo, visto che ora ho una faccia un po’ più segnata, un po’ più matura. Tra l’altro è girata in un luogo meraviglioso. Il luogo diventa protagonista. L’isola di Pietro è Carloforte, ma può essere anche la Sardegna o un’isola immaginaria”.

GIANNI MORANDI, LA PROPOSTA AD ANTONIO CASSANO

In questi giorni ha fatto notizia la decisione di Antonio Cassano di ritirarsi dal calcio giocato a sole poche settimane dalla sottoscrizione del contratto che lo aveva legato al Verona. Una decisione sulla quale è intervenuto anche Gianni Morandi il quale a mezzo social, ha presentato una proposta all’asso barese: “Caro Antonio, il tuo enorme talento non è mai stato in dubbio, c’è anche chi dice che in Italia nessuno abbia mai eguagliato le tue doti calcistiche. Hai annunciato il tuo addio al calcio, peccato. Mi è venuta un’idea. So che ami molto la musica, perché non facciamo una canzone insieme, così puoi diventare il capitano della nostra squadra, la Nazionale Italiana Cantanti? E potrai giocare a calcio fino a settant’anni!”. Chissà se il fantasista di Bari Vecchia prenderà effettivamente in considerazione la doppia proposta (canora e calcistica) presentata dall'artista bolognese.

