GRANDE FRATELLO VIP/ Anticipazioni, tutti i probabili concorrenti: scintille in casa?

Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip riaprirà ufficialmente i battenti lunedì 11 settembre. Al timone del reality più famoso della televisione, nella sua versione vip, ci sarà la confermatissima Ilary Blasi che, dopo il debutto nella scorsa stagione, è stata promossa a pieni voti per il modo semplice e genuino di condurre e rapportarsi con i concorrenti. Al suo fianco ci sarà Alfonso Signorini che, come opinionista, non si tirerà indietro quando sarà necessario bacchettare i vip. Il cast della seconda edizione del Grande Fratello Vip non è stato ancora ufficializzato ma i nomi che stanno circolando da diverse settimane dovrebbero essere quelli che, tra poco più di un mese, varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Quali vip, dunque, si chiuderanno nella casa sotto i riflettori delle telecamere? Il primo dovrebbe essere Cristiano Malgioglio che, ai microfoni di #Estate ha rivelato che, qualora dovesse far parte del cast, sarebbe sicuramente la regina della casa. Oltre a Magioglio, quali saranno gli altri concorrenti?

GRANDE FRATELLO VIP ANTICIPAZIONI

TUTTI I PROBABILI CONCORRENTI

A svelare i nomi di quelli che potrebbero essere i concorrenti della nuova edizione del reality è Alberto Dandolo che dà per certo tra gli inquilini della casa più famosa d’Italia Jeremias e Cecilia Rodriguez, fratello e di Belen, Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché fidanzata di Andrea Damante, protagonista della scorsa edizione, Serena Grandi, Simona Izzo, Aida Yespica, Carmen Di Pietro e Rosa Perrotta. Chi, invece, non ci sarà è Valerio Scanu che ha smentito la sua presenza così come le sorelle Buccino. “Clamoroso rifiuto delle sorelle Cristina e Maria Teresa Buccino a partecipare al Grande Fratello Vip – riporta il settimanale Chi – Le due showgirl, invitate a ‘entrare nella Casa in coppia, dove avrebbero poi gareggiato come un unico concorrente, hanno rifiutato qualsiasi proposta di entrare nel cast del reality. Chi le ha consigliate?”.

