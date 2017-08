IL CASO THOMAS CROWN / Su Rai 3 il film con Steve McQueen (oggi, 6 agosto 2017)

film drammatico, Il caso Thomas Crown, per il pomeriggio di Rai 3

NEL CAST ANCHE STEVE MCQUEEN E FAYE DUNAWAY

Il caso Thomas Crown, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 6 agosto 2017 alle ore 14.30. Una pellicola drammatica del 1968 che è stata diretta da Norman Jewison (La calda notte dell'ispettore Tibbs, Il violinista sul tetto, Stregata dalla luna) ed interpretata da Steve McQueen (Bullitt, La grande fuga, I magnifici 7), Faye Dunaway (Mammina cara, Chinatown, Quinto potere) e Thomas Burke (La valle delle bambole, Minuto per minuto senza respiro, Il sergente Bum). Per la parte del protagonista era stato inizialmente contattato Sean Connery, che rifiutò perchè impegnato in altri progetti. Connery si è poi dichiarato molto pentito di non avere preso parte al film. Nel 1999 è stato realizzato un remake de Il caso Thomas Crown intitolato Gioco a due e diretto da John McTiernan (Predator, Trappola di Cristallo, Caccia a Ottobre Rosso). I due protagonisti sono stati interpretati da Pierce Brosnan (GoldenEye, The november man, Mamma mia!) e Rene Russo (Lo sciacallo - Nightcrawler, Lo stagista inaspettato, Arma letale 3). Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL CASO THOMAS CROW, COME FINIRÀ? ECCO LA TRAMA

Thomas Crown è un uomo d'affari ricchissimo e un inguaribile playboy. Un giorno l'uomo studia un piano per rapinare una banca con cui aveva avuto rapporti d'affari. Il furto viene poi compiuto da una banda ai suoi ordini, ma dove nessuno è in grado di riconoscerlo. La polizia quindi non riesce a risalire fino a lui, ma la compagnia di assicurazioni della banca invia una detective, Vicky Anderson (Faye Dunaway), per fare chiarezza sul caso. Quest'ultima riesce rapidamente a capire che il mandante della rapina era proprio Crown. La donna affronta così il milionario, confessandogli però che non ha prove a suo carico. Fra i due nasce comunque una forte amicizia e quindi sboccia l'amore. Vicky propone un compromesso con la compagnia assicurativa, che però fallisce. Crown propone quindi di scappare insieme in Brasile, ma la donna è combattuta fra l'amore e il dovere di denunciare il crimine.

