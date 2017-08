Il Principe 2/ Anticipazioni ultima puntata 6 agosto: Morey e Khaled, la resa dei conti è vicina

Il Principe 2

Phatos, attesa e azione per l’ultimo appuntamento de il Principe 2, la serie tv spagnola in onda su canale 5, che si concluderà domenica 6 agosto con l’ultimo episodio della stagione. In Italia, purtroppo, le vicende de Il Principe e Il Principe 2 non hanno conquistato il favore del pubblico, costringendo Canale 5 a correre ai ripari con cambi di rotta, tagli e continui slittamenti. La fiction, invece, nel corso della prima messa in onda, in patria ha ottenuto un successo senza precedenti, basti pensare che per il capitolo conclusivo la produzione ha girato diversi finali alternativi. L’ultima puntata della seconda stagione, inoltre, è stata seguita da oltre cinque milioni di telespettatori, raggiungendo uno share del 29,2%. Il successo, di conseguenza, è stato grandioso, ma non ha raggiunto i risultati prima stagione, il cui ultimo episodio ha incollato davanti alla tv oltre sei milioni di telespettatori.

IL PRINCIPE 2, ANTICIPAZIONI

FATIMA FUGGE CON MOREY

Secondo le anticipazioni de il Principe 2 che giungono dalla Spagna, Fatima, per paura di ritorsioni, sceglierà di fuggire via con Khaled, che non ha intenzione di rinunciare a lei. Anche Morey, però, ha un piano e nel tentativo di metterlo in atto si metterà sulle tracce dei due fuggitivi per dare un’ultima speranza alla protagonista. L'uomo, infatti, riuscirà a raggiungerli e dopo aver sparato a Khaled fuggirà con Fatima, anche se resterà ferito a causa dei colpi di un altro yihadista. In loro aiuto arriverà ben presto Fran, che in qualche modo riuscirà a dare ai due protagonisti un discreto vantaggio, ma poco dopo verrà raggiunto dai proiettili di Khaled, cadendo a terra privo di sensi. In questo caos, Morey riuscirà ad allontanarsi dal conflitto con Fatima, fino a raggiungere, poco più avanti, un piccolo molo con un’imbarcazione.

KHALED ALLE STRETTE

Morey e Fatima riusciranno a fuggire nel disperato tentativo di mettersi in salvo, ma Khaled, nel corso della loro fuga, riuscirà a intercettarli per chiedere, ancora una volta, a Fatima di scappare via con lui. La donna, però, non lascerà il suo Morey, mandando su tutte le furie il suo aguzzino. Khaled, infatti, sparerà dei colpi di pistola verso il suo rivale, che di conseguenza cadrà in acqua apparentemente privo di sensi. Nel disperato tentativo di farlo fuori una volta per tutte, Khaled continuerà a sparare a raffica prendendo di mira l’acqua esattamente nel punto dove è caduto Morey, il quale, a un certo punto, riemergerà per dare il via a quella che potremmo definire la resa dei conti. Il villain della serie tv, infatti, prenderà la mira per sparare al suo rivale, ma non sa che qualcuno, alle sua spalle, sta per mettere fine al conflitto una volta per tutte.

© Riproduzione Riservata.