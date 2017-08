LE PIACEVOLI NOTTI/ Su Rete 4 il film con Vittorio Gasmann e Gina Lollobrigida (oggi, 6 agosto 2017)

commedia con Gassmann e Lollobrigida per il pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GLI INTRAMONTABILI VITTORIO GASMANN E GINA LOLLOBRIGIDA

Le piacevole notti, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 6 agosto 2017 alle ore 16.10. La pellicola può essere tranquillamente collocata nel genere commedia erotica, senza però cadere nel volgare. Si tratta di un film squisitamente italiano ed è stato diretto dal duo Armando Crispino e Luciano Lucignani. Le piacevoli notti è un film risalente al 1976, tra i personaggi principali figurano i volti noti di grandi attori come Vittorio Gasmann, Gina Lollobrigida e Ugo Tognazzi, un cast di tutto rispetto. I due registi hanno tratto ispirazione da una raccolta di storie di un autore di Bergamo vissuto nel XVI, Giovanni Francesco Straparola, che riprendono delle vicende riferite ad alcuni personaggi ed eventi storici realmente esistiti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

LE PIACEVOLI NOTTI, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film si articola in tre episodi ben distinti e separati, che però si intersecano in maniera tale da costruire una vicenda ben collocata nel tempo e nello spazio (molto probabilmente nella Toscana del 1500). Il primo filone narrativo riguarda un nobile dell'epoca, Uguccione de Tornaquinci (interpretato da Ugo Tognazzi) il quale suo malgrado si ritrova amante di una donna vittima dei soprusi del marito ossessivo, la donna, infatti, è imprigionata nella casa dello stesso. Grazie ad un astuto stratagemma, Uguccione de Tornaquinci riesce ad allontanare il marito dalla casa. Tuttavia, durante la sua fuga, il malcapitato incontra Papa Giulio II (interpretato da Vittorio Gasmann) che lo invita a pentirsi dei suoi peccati e ad affrontare una penitenza. Entriamo così nel vivo della questione con il secondo episodio, continuato proprio dal Papa che prosegue nel suo corteo. Durante il pellegrinaggio, incontra nella sua strada Domicilla (interpretata da Gina Lollobrigida), un'avvenente e sensuale donna che ha bisogno di confessare i propri peccati, pare proprio che la donna faccia dei sogni erotici con altri uomini che non siano il marito, e pare proprio che spesso confonda il sogno con la realtà tradendo ripetutamente il proprio uomo. Il Papa decide di invitarla a proseguire nelle sue intriganti passioni oniriche, in quanto in realtà dietro la figura del Papa si nasconde Bastiano da Sangallo, un pittore. Infine, durante l'ultimo filone narrativo il Papa viene scoperto da alcuni amici che, per fargliela pagare per le punizioni ed i rimproveri, cercano di ripagarlo con la stessa moneta, organizzano una situazione esilarante, in cui il finto Papa incontra un'altrettanto finta Lucrezia Borgia (interpretata da Maria Grazia Buccella), si prospettano altri guai per un finale tutto da gustare.

© Riproduzione Riservata.