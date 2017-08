MARILYN/ Su Rai Movie il film biografico con Michelle Williams diretto da Simon Curtis (6 agosto 2017)

Marilyn il film in onda su Rai Movie

IL CAST DEL FILM

Marilyn andrà in onda su Rai Movie nella seconda serata di oggi, domenica 6 agosto, alle ore 23.05. E’ un film biografico del 2011 diretto da Simon Curtis (regista e produttore televisivo, qui al suo primo lungometraggio) ed interpretato da Michelle Williams (Manchester by the sea, Il grande e potente Oz, I segreti di Brokeback Mountain), Eddie Redmayne (Animali fantastici e dove trovarli, Jupiter - Il destino dell'Universo, Les miserables) e Kenneth Branagh (Cenerentola, Thor, la serie tv Il commissario Wallander). La sceneggiatura è tratta dai diari di Colin Clark, aiuto regista che lavorò con Marilyn sul set di Il principe e la ballerina, del 1957.

MARILYN, IL FILM BIOGRAFICO

Inghilterra, estate 1956. Colin Clark (Eddie Redmayne) è aiuto regista sul set di Il principe e la ballerina, e fra i suoi compiti c'è quello di occuparsi dei due protagonisti: Lawrence Olivier (Kenneth Branagh) e Marilyn Monroe (Michelle Williams). Quest'ultima è in Inghilterra sia per girare la pellicola che per la sua luna di miele con il drammaturgo Arthur Miller (Dougray Scott), il suo nuovo marito. Quando Miller lascia l'Inghilterra Clark si assume il compito di fare da guida alla Monroe, mostrandole le bellezze e i segreti di Londra. I due trascorrono insieme una settimana tranquilla, nonostante gli impegni sul set, che permette a Marilyn di allontanarsi per una volta dalle pressioni dello star system hollywoodiano e dagli impegni in patria. Durante questi giorni Clark si innamora follemente di Marilyn, che però è reduce dal suo ultimo viaggio di nozze.

