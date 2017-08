MISSIONE EROICA - I POMPIERI 2/ Su Italia 1 il film diretto da Giorgio Capitani (oggi, 6 agosto 2017)

commedia nel primo pomeriggio di Italia 1

PAOLO VILLAGIO E MASSIMO BOLDI NEL CAST

Missione eroica - I pompieri 2, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 6 agosto 2017 alle ore 13.50. Appuntamento all'ora di pranzo con la commedia all'italiana che negli anni Ottanta ha portato alla realizzazione di molti film corali di successo. La saga dei Pompieri non ha fatto sicuramente eccezione, e il secondo film ha raccolto gran parte del cast della prima pellicola. Diretto dal regista Giorgio Capitani, "Missione Eroica, I Pompieri 2" è un film del 1987 che presenta un cast di grandi stelle del cinema italiano. Paolo Villaggio è Paolo Casalotti, Massimo Boldi interpreta Massimo "Max" Pirovano, Christian De Sica è Alberto Spina, Teo Teocoli ha il ruolo di Teo Pullini e Lino Banfi quello di Nicola Ruoppolo. Franca Gonella è la collaboratrice del supervisore a sua volta interpretato da Enrico Papa, Corrado Olmi il comandante, Clarita Gatto è l'ostess e Luc Merenda è il comandante John Carter. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MISSIONE EROICA - I POMPIERI 2, QUALI ALTRI GUAI COMBINERA' LA SQUADRA?

La storia vede la mitica Squadra 17, protagonista ormai di innumerevoli disastri, affidata a un comandante canadese giunto in Italia per un gemellaggio con i pompieri italiani, John Carter, chiamato appositamente per rimettere in riga gli scapestrati componenti della squadra. Improvvisamente, le competenze di Carter risultano necessarie per una missione molto pericolosa, andare a spegnere un pozzo di petrolio, impresa della quale il comandante canadese è uno specialista. Convinto che il suo duro addestramento sarà decisivo per la buona riuscita della missione, Carter porta con sé proprio la Squadra 17, che prende però sottogamba il compito convinta che si tratti di un'esercitazione, non ritenendo possibile che un compito così delicato possa essere affidato proprio a loro. Per spegnere il pozzo in fiamme, la Squadra 17 dovrà utilizzare della nitroglicerina da trasportare, durante una sosta in campagna, un mozzicone di sigaretta viene gettato sul camion da Teo Pullini, facendolo saltare in aria. La Squadra 17 riesce però a far passare per un sabotaggio l'incidente, con Carter che decide di perseverare nella missione con gli stessi uomini. Convinti che non si tratta di un'esercitazione, i pompieri cercheranno la fuga e vivranno diverse disavventure fino ad arrivare al fatidico momento dello spegnimento del pozzo. Vengono sorteggiati Casalotti e Pirovano, che rischiano la vita, i compagni decidono con coraggio di andare a salvarli e riescono finalmente, grazie alla nitroglicerina, a spegnere il pozzo. La Squadra 17 viene dunque portata in trionfo per aver compiuto un'impresa che sarebbe stata difficilissima anche per i pompieri più esperti, e Casalotti riuscirà anche a togliersi la soddisfazione di mandare a quel paese l'inflessibile Carter, che con i suoi metodi poco ortodossi sarà comunque riuscito a far dimostrare tutto il suo valore a una squadra di pompieri pasticcioni, ma dotati di grande coraggio.

