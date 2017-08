Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 6 agosto 2017: che giornata sarà per i segni zodiacali?

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 6 AGOSTO 2017

I SEGNI TOP

Alcuni segni zodiacali si possono considerare top per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Cancro può sorridere perché sarà un mese quello di agosto pieno di amore e di possibilità di vivere delle relazioni grazie al transito nel segno di Venere. I Gemelli sono pervasi da una forte vitalità e si sentono in netta crescita rispetto a un luglio, ormai lasciato alle spalle, che ha regalato qualche delusione di troppo. Il Leone è pronto per un riscatto che arriverà liberandosi di quella che è diventata una zavorra. Migliora dal punto di vista fisico la Bilancia che può sorridere e sentirsi soddisfatta di come sta gestendo diverse situazioni della sua vita. I Pesci sono motivati, scossi da un transito importante di Venere nel segno. Sono tanti i progetti che si hanno in mente, anche se probabilmente solo in autunno arriverà la svolta decisiva.

GIORNATA DIFFICILE PER...

L'Ariete vive un momento di agitazione costante, non riesce a fare più le sue cose e rischia anche di rovinare i rapporti con le altre persone. Il Toro ha qualche problema familiare che va affrontato il prima possibile, ma i più bersagliati potrebbero essere quelli che iniziano a viaggiare. Bisogna essere pazienti perché comunque gli astri parlano di un agosto molto positivo per i nati sotto questo segno e c'è la necessità assoluta di dedicarsi alle cose con attenzione per arrivare preparati a un recupero totale dei sentimenti. Lo Scorpione vivrà invece una giornata ricca di tensione. Non si riesce a rimanere con le mani in mano senza far nulla e questo spesso risulta essere un male più che un bene. Infatti a volte si finisce con prendere delle scelte sbagliare e a perseguire sentieri molto difficili da scavalcare.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante fare un parallelo tra ieri e oggi per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha espresso il suo parere nella rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. E' in calo il Toro che ieri sembrava più aperto a sensazioni positive. Continua l'energia del Leone che si sente carico per un agosto che significa riscatto assoluto verso persone che in passato hanno creato dei problemi. Ci si potrebbe liberare infatti nella giornata di oggi di un peso che si porta dietro da molto tempo. Il Cancro ancora non si è ripreso da un venerdì pieno di stress, ma è comunque in una fase di crescita. L'Ariete continua a vivere tensioni e forse la giornata di oggi sarà, purtroppo, ancor peggiore di quella di ieri. Il Sagittario si sta riscoprendo, tornando a fare quello che gli piace davvero. L'Acquario continua ad essere in una situazione altalenante e proverà presto a liberarsi di alcuni preconcetti che non aiutano a vivere in tranquillità.

