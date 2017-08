PERCHE' TE LO DICE MAMMA/ Su Canale 5 il film con Mandy Moore e Diane Keaton (oggi, 6 agosto 2017)

romanticità nel primo pomeriggio di Canale 5

ANCHE LAUREN GRAHAM E' NEL CAST

Perchè te lo dice mamma, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 6 agosto 2017 alle ore 14.00. Una pellicola romantica del 2007 che è stata diretta da Michael Lehmann (Schegge di follia, Hudson Hawk - Il mago del furto, Airheads - Una band da lanciare) ed interpretata da Mandy Moore (I passi dell'amore - A walk to remember, Pretty princess, Amori in corsa), Diane Keaton (Io e Annie, Tutto può succedere - Something's gotta give, Il club delle prime mogli) e Gabriel Macht (Amore e altri rimedi, Una canzone per Bobby Long, Whiteout - Incubo bianco). Nel cast anche Lauren Graham, divenuta nota per essere stata la protagonista della serie tv Una mamma per amica. Il film non è stato accolto in modo particolarmente buono nè dal pubblico nè dalla critica. L'unico riconoscimento ottenuto dalla pellicola è stata infatti una nomination al Razzie Award per l'interpretazione di Diane Keaton. I Razzie si tengono ogni anno in una cerimonia che intende parodiare quella degli Oscar, e assegna i premi ai peggiori film, attori e tecnici di ogni stagione suddivisi in categorie proprio come quelle degli Oscar. Il titolo di peggiore attrice fu vinto quell'anno da Lindsay Lohan, che sbaragliò la concorrenza con la sua interpretazione nel film Il nome del mio assassino. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

PERCHE' TE LO DICE MAMMA, ECCO LA TRAMA

Daphne Wilder (Diane Keaton) è una madre single con tre figlie femmine. La donna gestisce il catering per diversi tipi di cerimonie. Questa teme che la figlia Milly (Mandy Moore), da poco uscita dall'ennesima storia d'amore senza prospettive, rischi di passare tutta la vita da sola, proprio come lei. Decide così di organizzare una serie di incontri con buoni partiti durante i matrimoni e le feste in cui Daphne lavora al catering. Quando questa strategia dimostra di non essere efficace la donna decide di pubblicare un annuncio online. Daphne si incarica quindi di scremare i candidati, con l'idea di presentare alla figlia solo i migliori. Dopo avere incontrato uomini per tutta la sera, senza trovare un candidato secondo lei ottimale, Daphne conosce il chitarrista della band del ristorante, Johnny (Gabriel Macht). Daphne non crede che un musicista sia la scelta migliore per garantire un futuro stabile alla figlia, ma Johnny prende il biglietto della donna con l'idea di ricontattarla, incuriosito dall'insolita vicenda.

