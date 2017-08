POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis (6 agosto 2017)

Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero

LA TRAMA DEL FILM CON BRUCE WILLIS

I protagonisti del film sono Jimmy e Paul, una coppia di poliziotti inossidabili che collabora fianco a fianco da diverso tempo. Paul è un tipo allegro e dal carattere solare che durante il lavoro si diverte ad imitare gli attori dei film polizieschi. Jimmy, al contrario di lui, ha un’indole molto più seria. Dopo un'azione di polizia andata male, i due vengono però sospesi dal servizio. Nonostante ciò, Paul e Jimmy si mettono sulle tracce di uno spietato criminale. Paul, nel frattempo, sta attraversando un periodo molto difficile con sua moglie che, probabilmente, lo tradisce con il suo vicino di casa. Jimmy è invece impegnato nel ritrovamento di una preziosa figurina che vale milioni di dollari. La vendita della figurina gli permetterebbe di poter saldare i debiti contratti per pagare lo sfarzoso sposalizio di sua figlia. In caso contrario,sarebbe l’attuale compagno della sua ex moglie ad occuparsi della spesa. Jimmy non intende però essere umiliato ulteriormente.

POLIZIOTTI FUORI - DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO, IL CAST

Poliziotti Fuori - Due sbirri a piede libero è un film comico che andrà in onda questa sera, domenica 6 luglio, su Italia 1 alle ore 21.15. La pellicola è diretta dal regista Kevin Smith, ed è interpretata da attori di primo livello, tra i quali Bruce Willis, Tracy Morgan, attore e comico che ha ottenuto un grande successo con la serie 30 Rock accanto a Tina Fey e allo show iconico Saturday Night Live, Seann William Scott (Steve Stifler dei film comico-demenziali di American Pie), Ana de la Reguera, Rashida Jones e Adam Brody. Tra i film più famosi interpretati dl protagonista Bruce Willis ricordiamo Il Sesto senso, i mercenari, la saga di Die Hard, Split e Vice.

