PUNTO D’IMPATTO/ Su Rai 3 il film diretto da Matthew Chapman (6 agosto 2017)

Punto d'impatto su Rai 3

IL CAST DEL FILM IN ONDA SU RAI 3

Punto d'impatto (in lingua originale il titolo è The Ledge)è il film in onda questa sera, domenica 6 agosto su Rai 3 alle ore 21.10. E’ una pellicola drammatica del 2011 diretta da Matthw Chapman. Quest'ultimo torna in attività, dopo ben 23 anni, grazie a questo film thriller incentrato sullo scontro mortale tra un cristiano fondamentalista ed un non credente. Nel cast sono presenti Charlie Hunnam, Liv Tyler, Patrick Wilson, Terrence Howard, Christopher Gorham e Jaqueline Fleming. L'attore protagonista, Charlie Hunnam, ha recentemente preso parte a diverse produzione hollywoodiane interpretando Re Artù nel film King Arthur-Il potere della spada e partecipando al film Civiltà perdute.

PUNTO D'IMPATTO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Gavin è un bellissimo insegnante universitario che ha deciso, di recente, di interrompere la relazione con sua moglie. Dopo la fine del suo matrimonio va a convivere con un ragazzo omosessuale senza dar vita a nessun tipo di relazione sentimentale, essendo etero. Oltre ad essere professore è anche direttore presso un albergo. Qui incontra Shana, una ragazza bella ed affascinante che poco dopo decide di assumere. La donna in realtà non ha credenziali lavorative ma Gavin vede in lei una persona da trarre in salvo. Shana ha già una relazione sentimentale. È infatti molto legata a suo marito Joe, al quale è profondamente sottomessa ma allo stesso tempo è affascinata da Gavin e dalla situazione ambigua che si è venuta a creare tra di loro. Sarà lo strano rapporto tra Gavin e Shana ad innescare un lunghissimo e pericoloso confronto tra i due uomini. Joe è profondamente cristiano, ai limiti del fondamentalismo, mentre Gavin, al contrario di lui, è ateo. Col passare del tempo il professore universitario, convinto che la donna sia vittima del volere di Joe, decide di farle conoscere un nuovo mondo, lontano dal radicalismo religioso ed annientare così gli insegnamenti impartiti alla donna da suo marito. Alla fine, Gavin ha la meglio. Tra i due nasce una meravigliosa storia d'amore ma questo, ovviamente, scatena la rabbia di Joe. Quest'ultimo metterà a repentaglio la vita di Gavin, costringendo il professore a sacrificare se stesso per trarre in salvo la sua amata Shana.

