PUPO IN OSPEDALE/ Ricoverato dopo un malore: verrà operato nelle prossime ore (ultime notizie)

PUPO RICOVERATO: ANNULLATO CONCERTO A MERANO

Malore per Pupo, che stanotte è stato ricoverato all'Ospedale della Misericordia di Grosseto. Il cantante toscano dopo un concerto si è sentito male a causa di alcuni calcoli, per i quali verrà sottoposto nelle prossime ore ad un intervento chirurgico. Impegnato da un mese e mezzo in tournée, Pupo è costretto a fermarsi per rimettersi in sesto. Solo nel corso dell'ultima settimana Enzo Ghinazzi, questo il suo vero nome, si è esibito con gli Scorpions a Ekaterinburg, in Costa Smeralda e alla Capannina di Castiglione della Pescaia. Proprio ieri circolava in rete un video realizzato da Diletta Leotta, che ha preso parte ad una delle tappe del tour di Pupo (clicca qui per vederlo). La sua tournée prevede tappe anche in Russia e nei paesi ex Urss. Dopo questo malore, però, è stata annullata la prossima data del tour, prevista a Merano. Non ci sono ancora notizie ufficiali invece in merito alle tappe successive, che quindi per ora restano semplicemente in dubbio in attesa di novità sull'autore di "Su di noi".

