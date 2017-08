SCUOLA DI POLIZIA 4 - CITTADINI IN GUARDIA/ Su Italia 1 il film con Michael Winslow (oggi, 6 agosto 2017)

comicità nel pre serale di Italia 1

JIM DRAKE ALLA REGIA

Scuola di polizia 4 - Cittadini in... guardia, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 6 agosto 2017 alle ore 19.25. Una pellicola comica del 1987 che è stata diretta da Jim Drake (La corsa più pazza del mondo 2, Goddes of love, Star struck) ed interpretata da Michael Winslow (Balle spaziali, Gremlins, Lenny the wonder dog), Steve Guttenberg (Tre scapoli e un bebè, Corto circuito, Matrimonio a 4 mani) e Bubba Smith (Tuomo blu, Mezzo pollice, la serie tv Open all night). Drake e Winslow si ritroveranno, alla conclusione della saga di Scuola di polizia, che conta ben 7 film, sul set di Lavalantula, un film di fantascienza a basso costo su una gigantesca tarantola sputafuoco uscita da un vulcano. Scuola di polizia è una serie di ben 7 pellicole comiche, dalla qualità decisamente calante dopo un esordio molto divertente. Fra il 1984 e il 1989 furono realizzate 6 pellicole, al ritmo di una all'anno, dedicate agli allievi della Scuola di Polizia e alla loro seguente carriera nelle forze dell'ordine. Il primo film era già un prodotto relativamente a basso costo e fu girato in soli 40 giorni, ma si rivelò il settimo migliore incasso della stagione. Da qui nacquero i sequel, che si interruppero con il sesto capitolo. Nel 1994 si tentò di recuperare il franchise con Scuola di polizia - Missione Mosca, che si rivelò però un flop. Nel frattempo erano state realizzate anche una popolare serie animata, durata ben 2 stagioni, e un telefilm che si rivelò però di scarso successo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COME SE LA CAVERANNO I POLIZIOTTI? LA TRAMA DEL FILM

Ritornano i personaggi di Scuola di polizia per il quarto capitolo della saga. La nuova idea del comandante Lassard (George Gaynes) per combattere il crimine è addestrare direttamente i cittadini all'uso delle armi, in modo che possano difendersi da soli. Harris (G. W. Bailey), ormai diventato capitano, capisce subito che questa è una potenziale catastrofe. Non c'è nulla di peggio di un'armata di cittadini giustizieri dilettanti per fare alzare il numero di incidenti mortali. Lassard e i suoi uomini tuttavia continuano con il loro programma. Mahoney (Steve Guttenberg), ormai sergente, è costretto a seguire per tutta la città un'arzilla vecchietta dal grilletto facile decisa a rimediare ai torti subiti dai suoi concittadini. L'intervento di civili armati fa saltare però un'importante missione sotto copertura della polizia stessa, causando l'interruzione del programma di addestramento. I cittadini sono ormai sul piede di guerra e bene armati, pronti a combinare un mare di guai.

