STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: su Rai2 arriva l'Atletica Leggera, su Rai1 Un Passo dal Cielo 3 (6 agosto

stasera in tv rai

SPORT E FICTION IN PRIMA SERATA OGGI

Tanti film e fiction, con una spruzzata di sport e intrattenimento; questo il palinsesto di domenica 6 agosto delle reti Rai. Tra la replica di Un passo dal Cielo 3, un film su Raitre e l'arrivo dei Mondiali di Atletica Leggera su Rai2 sicuramente il pubblico della tv pubblica non avrà di che annoiarsi. Da tenere sotto la lente anche documentari e l’inchiesta giornalistica di "Report Club" che va in onda in seconda serata su Rai Tre per la gioia degli amanti del genere. Ma vediamo più da vicino cosa vedremo in onda questa sera sulle reti Rai.



Su Rai Uno alle 21.25 tornano le avventure della fiction "Un passo dal cielo 3", con due episodi intitolati "Il sentiero della verità" e "Il veleno dell’uomo", con protagonisti gli uomini dei comandi dei carabinieri e della forestale. La fiction diretta da Jan Maria Michelini e Enrico Oldoini, con la partecipazione di Enrico Iannello, Terence Hill, Francesco Salvi, Gianmarco Pozzoli e Rocio Munoz Morales, torna in replica dopo il successo dello scorso anno. In questo episodio si indaga sulla morte di una giovane ragazza, che viene ritrovata uccisa vicino ad una diga. In un primo momento l’ipotesi che viene formulata è quella del suicidio, ma poi emergono strane coincidenze che fanno scartare questa ipotesi. La coincidenza maggiore è quella di un legame tra la ragazza uccisa e Natasha, e questo fa riprendere da parte di Pietro e Tommaso anche le indagini per poter ritrovare il figlio di Natasha, Evjenji, Intanto Chiara confessa al fidanzato Giorgio del bacio e questo fa scattare un litigio tra i due. Alle 23.45 segue il programma di attualità "Speciale TGUno" con inchieste su argomenti del giorno.



Su Rai 2, con inizio alle 21.05 la serata è dedicata lo sport dell’atletica leggera al suo massimo con l’edizione dei campionati del mondo 2017 trasmessa da Londra, dove sulle piste e sulle pedane dello stadio di Wembley si affrontano i migliori specialisti delle varie discipline, con una folta rappresentanza azzurra che spera di migliorare i risultati dell’edizione precedente. Tra tutti gli atleti i fari sono puntati sul giamaicano Usain Bolt, il velocista più forte di sempre, che in questa occasione dà l’addio alle gare. Alle 23.30 La Domenica Sportiva, con un riassunto di tutto quanto è successo nella giornata nel mondo dello sport, con risultati di calcio, ciclismo e della MotoGp che ha corso a Brno, nella Repubblica Ceca, la prima gara dopo la sosta estiva.



Su Rai Tre, alle 21.15, un film drammatico, dal titolo "Punto d'impatto", diretto da Matthew Chapman ed interpretato da Charlie Hunnam, Katia Gomez, Patrick Wilson, Jillian Batherson, Liv Tyler, Mike Pniewski, Terrence Howard, Monica Acosta, Jacqueline Fleming e Christhoper Gorham. La vicenda è quella di una donna, Shauna, che si trova ad essere contesa tra due uomini che hanno diverse visioni della religione. Il marito di Shauna, Joe, è di religione fondamentalista cristiana, mentre l’altro, George, è un ateo. Tra i due nasce una lotta acerrima ed il marito minaccia il rivale, minacciando di uccidere una persona a lui cara se non si sarà suicidato entro un’ora. Quando George sale su un cornicione e sembra voler mettere in atto il suicidio, entra in scena un terzo uomo, il detective Hollis, che una volta arrivato sul posto riesce a convincere George a desistere dal suo proposito. Alle 23.30 segue una untata del programma "Report Cult", condotto da Sigfrido Ranucci, che ha sostituito la storica conduttrice del programma, Milena Gabbanelli, continuando nel solco del giornalismo d’inchiesta, un tema che è molto apprezzato dal pubblico.



Su Rai 4, alle 21.05 il film thriller intitolato "Dark Tide", nel quale una ragazza che studia il comportamento degli squali, dopo essere stata traumatizzata dalla morte, in un incidente subacqueo, del suo mentore, riesce a trovare la forza di tornare ad immergersi, grazie all’aiuto del suo ex. Durante un giro in barca accade però qualcosa di strano. Interpretato da Halle Berry, Ralph Brown, Oliver Martinez, Luke Tyler, Mark Elderkin, Sizwe Msutu e Thoko Nishinga, e diretto da John Stockwell.



Su Rai 5, alle 21.15, un documentario dal titolo "Coast Australia - Gold Coast Sunshine Coast", che porta gli spettatori a scoprire ed esplorare una regione che moltissimi conoscono per la sua vocazione turistica. Saranno di scena dei dugonghi da proteggere, in un ambiente con pericolose correnti. Rai Movie presenta, alle 21,10 un film commedia, intitolato "Madame sans ge'ne", le vicende, ambientate nel 1792 a Parigi, di una bella lavandaia, a cui dà il volto Sofia Loren. Siamo nel periodo dei moti di Parigi ed in casa della lavandaia arrivano dei rivoluzionari in fuga. In un primo tempo la lavandaia è infastidita dalla loro presenza ma poi si innamora di uno dei rivoluzionari ed in seguito lo sposa, seguendolo poi nella sua carriera. Altri interpreti Marina Berti, Robert Hossein e Carlo Giuffrè, con la regia di Christian-Jaque. Su Rai Premium, alle 21.20 va in onda una puntata dell’ottava stagione della trasmissione "Made in sud", nella quale si esibiscono comici e cabarettisti rigorosamente meridionali, con Gigi D’Alessio che conduce insieme a Elisabetta Gregoraci.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno, ore 21.25, "Un passo dal cielo 3", fiction

ore 23.45 "Speciale TGUno", programma di attualità;

Rai Due, ore 21.05, "Mondiali di atletica 2017" programma sportivo

ore 23.30 "La Domenica Sportiva", rubrica;

Rai Tre, ore 21.15, "Punto d’impatto" film drammatico,

ore 23.30 "Report Cult", programma giornalistico di inchiesta";

Rai 4, ore 21.05 "Dark Tide", film thriller;

Rai 5, ore 21.15, "Coast Australia - Gold Coast Sunshine Coast", documentario;

Rai Movie, ore 21.10, "Madame sans ge'ne", film commedia;

Rai Premium, ore 21.20, "Made in Sud", programma di intrattenimento

© Riproduzione Riservata.