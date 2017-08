STEFANO DE MARTINO / News: un messaggio in codice per Belen? Macché! Ecco la verità sul nuovo tatuaggio

Stefano De Martino, News

Stefano De Martino è uno dei personaggi più bersagliati dal gossip. Dopo la fine della relazione d'amore con Emma Marrone e il matrimonio finito con Belen Rodriguez, la corsa "pazza" alla nuova fiamma è una costante che coinvolge i paparazzi da ormai molto tempo. Stefano però, cauto come non mai, si dedica sapientemente al lavoro e al piccolo Santiago, il figlio nato dall'amore con la showgirl argentina. In vacanza ad Ibiza però, il ballerino campano è stato beccato in compagnia di una fashion blogger amica della ben più nota Chiara Ferragni. Da quel momento, il gossip è riesploso così come l'attenzione nei suoi confronti. Giovanni Ciacci (il famosissimo Giò Giò di Detto Fatto), aveva confidato durante una puntata in radio di "Pinocchio" che tra il danzatore di Amici e l'ex moglie, il ritorno di fiamma appariva proprio dietro l'angolo. Gabriele Parpiglia però, ha voluto smentire questa indiscrezione e quindi, il sogno degli estimatori che sperano di potere rivedere nuovamente Stefano e Belen insieme, si è frantumato dopo alcune ore.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: QUEL TATUAGGIO MISTERIOSO

IL BALLERINO LANCIA MESSAGGI IN CODICE?

Tra gli ultimi indizi che avevano anche fatto paventare un possibile ritorno di fiamma, vi è un nuovo tatuaggio comparso nel corpo scultoreo del ballerino con la faccia da scugnizzo. Stefano infatti, si è da poco tatuato sull'avambraccio un numero di telefono: 861 10 79. I fan dei "De Martinez", speravano potesse trattarsi di un messaggio in codice rivolto all'ex moglie ma, intervistato da TgCom24 lo stesso De Martino ha chiarito l'intera faccenda svelando l'arcano. Il numero di telefono che si è tatuato infatti, non ha nulla a che vedere con Belen Rodriguez ma riguarda suo nonno, scomparso da alcuni anni a cui lui era particolarmente legato. Il numero infatti è un telefono fisso di un locale che si trova a Torre Annunziata (Bar Stella), gestito proprio dal nonno di Stefano dopo hanno lavorato tutti i suoi familiari. "E’ uno dei pochi numeri che conosco a memoria" ha confessato Stefano. A questo punto, i fan attendono di scoprire se il cuore di De Martino sia nuovamente occupato da una nuova fiamma o se – di contro – è tutto casa, lavoro e figlio così come ci ha fatto vedere nel corso degli ultimi anni.

© Riproduzione Riservata.