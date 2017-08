IL TATOO

Nuovo tatuaggio per Stefano De Martino, che sull'avambraccio sfoggia un numero di sette cifre dal significato ambiguo. Non si tratta di coordinate geografiche, né di un messaggio cifrato per l'ex Belén Rodríguez, bensì di un numero di telefono. L'utenza collegata a quel numero ha un gran significato per Stefano: si tratta infatti del contato telefonico del Bar Stella, l'esercizio gestito dal nonno scomparso un anno fa. A svelare l'arcano, lo stesso De Martino: "Sono nato e cresciuto nel bar di mio nonno nel quale lavorava tutta la mia famiglia. Quel posto è stato il punto di riferimento della mia infanzia e ho un sacco di bei ricordi legati alle giornate passate lì dentro. Il numero è uno dei pochi che conosco a memoria".

PER STEFANO DE MARTINO VACANZE IN COMPAGNIA

"Per noi l'onomastico è sempre stato importante, era un giorno in più per festeggiare, per stare assieme, per farci la nostra solita chiacchierata a fine pranzo quando rimanevamo da soli a tavola e cominciavi: 'Biscuit stai attento, arap l'uocchie!'. Io cercavo di rassicurarti provando a mascherare le mie preoccupazioni come se si potessero nascondere a chi ti conosce da sempre. Così mi guardavi negli occhi e mi dicevi 'Ce simm capit'. Vorrei scriverti tante cose ma tu sai già che non mi va di scavare a fondo... 'Ce simm capit'. Mi manchi". Questa la dedica di De Martino al nonno scomparso, diffusa sui social network in abbinamento a una una foto che li ritrae insieme. Recentemente, Stefano è stato al centro dei gossip che lo volevano nuovamente in coppia con Belén. Difficile dar credito alle voci, dal momento che la soubrette è super-impegnata nel tour motociclistico del compagno Andrea Iannone. Non meno preso sarebbe l'ex marito Stefano, avvistato in compagnia della stilista Gilda D'Ambrosio alle isole Baleari. Con loro, un folto gruppo di amici, che non avrebbe impedito ai due di trovare un po' di intimità.