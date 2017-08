Stasera in tv/ Oggi, programmi Mediaset 6 agosto: Ti amo in tutte le lingue del mondo e Poliziotti Fuori

stasera in tv mediaset

PIERACCIONI E BRUCE WILLIS NEI FILM DI QUESTA SERA

Serata di repliche in casa Mediaset oggi, 6 agosto. Tra vecchi film e serie tv gli italiani rimasti in casa e non ancora in vacanza, non avranno di che annoiarsi anche optando per le reti free del Biscione. Leonardo Pieraccioni e i buoni sentimenti ci terranno compagnia sulla rete ammiraglia mentre Bruce Willis e un film action terranno compagnia al pubblico di Italia1. La prima serata delle tre principali reti si chiude con The 33, un film drammatico che ci porterà in una miniera di San Josè. Quali programmi propongono le reti Mediaset per la prima serata di questa domenica sei agosto?

Su Canale 5, alle ore 21.11, va in onda la commedia italiana Ti amo in tutte le lingue del mondo, uscito nel 2005 e diretto da Leonardo Pieraccioni che interpreta anche il protagonista Gilberto Rovai, professore di educazione fisica che dopo tre anni di matrimonio divorzia dalla moglie e va a vivere col fratello Gilberto. Gilberto è continuamente corteggiato dalla sua alunna Margherita. In seconda serata alle 23.31, viene trasmesso in prima tv l'episodio cinque della seconda stagione di Il principe - Un amore impossibile. La puntata si intitola Per l'ultima volta. Il principe - Un amore impossibile è una serie tv spagnola di genere poliziesco.

Su Italia 1 alle ore 21.15, viene trasmesso il film d'azione Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero, diretto da Kevin Smith e interpretato da Bruce Willis, Tracy Morgan e Seann William Scott. I protagonisti del film sono i due poliziotti Jimmy e Paul, che si trovano a dover fronteggiare un complicato caso legato a una figurina di baseball rubata. Alle ore 23.30 segue Blade: Trinity, film di fantascienza diretto da David S. Goyer e ispirato al personaggio dei fumetti Marvel Comics Blade. Si tratta del terzo e ultimo capitolo della saga di Blade, che viene interpretato da Wesley Snipes.

Su Rete 4 alle 21.30 il film drammatico The 33, in prima visione. The 33 è diretto da Patricia e Riggen e racconta la storia realmente accaduta dell'incidente avvenuto nel 2010 nella miniera di San José, dove molti minatori rimasero intrappolati. Alle ore 23.55 sempre su Rete 4 va in onda Confessione Reporter - Incontri, dove l'ex inviata di guerra Stella Pende intervista sei grandi personaggi del giornalismo. Su La 5, alle ore 21.10, il primo episodio della seconda stagione di The Night Shift, serie televisiva di genere medical drama. La puntata della serata si intitola Ritrovarsi. La serie ruota attorno alle vicende dei lavoratori notturni al pronto soccorso di San Antonio, in Texas. Su Mediaset Extra alle ore 21.15 va in onda il reality show delle coppie Temptation Island. Su Italia 2 alle ore 21.10 viene trasmesso il terzo e l'ultimo capitolo della mitica saga fantasy diretta da Peter Jackson, Il signore degli anelli - Il ritorno del re. La saga è tratta dai romanzi scritti da J. R. R. Tolkien. Ne Il ritorno del re, gli eroi della saga si avvicinano finalmente al Monte Fato dove dovranno distruggere nelle fiamme il temibile anello del potere.

Alle ore 21.10, su Top Crime, l'episodio sette della seconda stagione di Close to Home - Giustizia ad ogni costo, intitolato La mia migliore amica. Close to Home - Giustizia ad ogni costo è una serie televisiva di genere giudiziario che vede come protagonista Annabeth Chase, avvocatessa di Indianapolis. Alle ore 20.30, infine, va in onda su Boing il film animato Scooby Doo! E la corsa dei mitici wrestlers, dove i protagonisti del celebre cartone incontrano le star del wrestling.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA DELLE RETI MEDIASET

Canale 5, ore 21.20, Ti amo in tutte le lingue del mondo, film, commedia

Italia 1, ore 21.15 Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero, film, azione

Rete 4, ore 21.30 The 33, film, drammatico

La 5, ore 21.10 The Night Shift, serie tv, medical drama

Mediaset Extra, ore 21.15 Temptation Island, reality show

Iris, ore 20.59 Il cavaliere di Lagardere, film, commedia

Italia 2, ore 21.10 Il signore degli anelli - Il ritorno del re, film, fantasy

Top Crime, ore 21.10 Close to Home - Giustizia ad ogni costo, serie tv, giudiziario

Boing, ore 20.30 Scooby Doo! E la corsa dei mitici wrestlers, cartone animato

© Riproduzione Riservata.