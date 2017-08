TEEN WOLF 6/ Anticipazioni del 6 agosto: al via la reunion della squadra?

Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su MTV (USA)

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella notte fra oggi, domenica 6 agosto 2017 e domani, lunedì 7 agosto, MTV trasmetterà negli USA una nuova puntata di Teen Wolf 6. L'episodio sarà il 12°, in prima Tv assoluta e dal titolo "Raw Talent". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Liam (Dylan Sprayberry) è ancora distrutto per la rottura con Hayden (Victoria Moroles), anche se sa perfettamente che la ragazza lo ha fatto per proteggere la sorella. La tristezza lo colpisce così tanto che ritarda agli allenamenti di Lacrosse, facendo fare una brutta figura a Scott (Tyler Posey) e rischiando di perdere il posto di Capitano. L'incontro viene fermato poco dopo l'ingresso di Liam, a causa dell'arrivo di un lupo che porta poi Scott e l'Alfa a ritrovare diversi cadaveri di lupi divorati dalle larve. Mentre Malia (Shelley Hennig) pensa già alle vacanze, un altro Cane Infernale si libera dall'involucro di roccia vulcanica in cui è stato rinchiuso da oltre un secolo. Nolan (Froy Gutierrez) invece è rimasto sconvolto dall'incontro con il lupo, mentre Mason (Khylin Rhambo) e Liam cercano di fare una ricerca sugli scarabei che potrebbero aver divorato gli animali dall'interno, quando vengono interrotti dalle urla di alcuni studenti. Il Cane Infernale si allontana dall'edificio in seguito all'invasione di topi. Seguento le tracce, giungono fino ai sotterranei e trovano diversi corpi di ratti trucidati. Intanto, Lydia (Holland Roden) cerca invano di convincere la madre ad occuparsi di quanto sta succedendo, mente Scott fornisce alla madre un taser per proteggersi durante la sua assenza. Nello stesso momento, Parrish (Ryan Kelley) intravvede il Cane Infernale lungo i corridoi dell'ospedale ed ha una visione in cui vede la struttura avvolta dalle fiamme. Grazie al suo potere, lo sconosciuto riesce ad alimentare la rabbia in due dei presenti, che finiscono per coinvolgere Liam nella loro aggressione ed attivare i suoi poteri di Alfa. Poco dopo, Parrish e l'altro Hellhound si ritrovano a combattere corpo a corpo: lo sconosciuto crede che Liam sia una minaccia da fermare. Una volta stordito il vice Sceriffo, l'Hellhound combatte contro Liam e comprende che non è lui che sta cercando in realtà. Il mannaro riesce a fermarlo temporaneamente, ma la creatura è decisa a compiere ciò che la Caccia Infernale non è riuscita a fare. Mentre Lydia avvisa Scott della visione e fermano Malia prima della partenza, Tamora Monroe (Sibongile Mlambo) segue il Segugio Infernale e lo uccide conficcandogli una pallottola degli Argernt nel cranio. I ragazzi arrivano poco dopo, convinti che il Segugio sia l'unico a sapere chi sia la nuova minaccia e concludono che non possono far altro che chiamare Stiles (Dylan O'Brien). Nel frattempo, Stiles si trova a Quantico per iniziare i suoi sei mesi di formazione nell'FBI ed è adrenalinico all'idea di entrare a far parte dell'agenzia federale. Fino a che l'istruttore non rivela che stanno cercando un killer accusato di omicidi di massa: Derek (Tyler Hoechlin).

TEEN WOLF 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 6 AGOSTO 2017, EPISODIO 12 "RAW TALENT"

- L'episodio precendete di Teen Wolf 6 ha acceso i fari su una nuova cacciatrice, arrivata a Beacon Hills per compiere oscuri scopi. Al contrario della funzione che in precedenza hanno avuto gli assistenti all'orientamento, la natura di Tamora sembra decisamente oscura ed è possibile che in realtà sia lei la causa dell'insorgere di violenza nella città. Di solito eventi del genere sono legati in realtà a creatura soprannaturali, per cui collegarle ad una semplice cacciatrice è una novità nello show. Nello sneak peek diffuso in questi giorni da MTV, possiamo vedere Tamora in azione: a discapito della sua aria innocente, la donna è in grado di colpire i suoi beragli in modo del tutto inaspettato. Il promo dell'episodio 6x12 di Teen Wolf ci ha invece mostrato il rotnro di alcuni dei personaggi più amati dai fan, dal ritorno di Chris Argent a quello di Tyler Hoechlin. Le immagini non lasciano spazio all'immaginazione: la minaccia che ora devono affrontare i ragazzi è ancora più terribile di quanto potrebbero mai immaginare. Nessuno può ritenersi salvo, da Melissa, che finirà su di un letto d'ospedale, fino a Parrish.

