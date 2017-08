TEMPTATION ISLAND 2017/ Francesco Chiofalo star indiscussa: le parole di Filippo Bisciglia

Temptation Island

Francesco Chiofalo è stato il grande protagonista di Temptation Island 2017. Il personal trainer romano, sin dalla prima puntata, ha conquistato il pubblico di canale 5 prima tirando fuori la parte più forte del suo carattere e mostrandosi come “l’uomo che non deve chiedere mai” e poi sfoggiando la parte più tenera quando, di fronte ad un filmato in cui la fidanzata Selvaggia si divertiva in compagnia dei ragazzi single, si è lasciato andare ad un pianto disperato. Il pubblico lo ha subito eletto “star” del gruppo e tra i suoi fans c’è anche Filippo Bisciglia che, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni si è lasciato andare raccontando un aneddoto divertente sull’avventura di Chiofalo nel villaggio dell’amore. “Non ho mai riso tanto in vita mia come con Francesco. Chiudeva a chiave le valigie, aveva paura che gli rubassero le cose” – ha dichiarato l’ex gieffino che, sulla storia d’amore con Selvaggia ha aggiunto – “Si sono insultati ma alla fine hanno fatto pace. Sono arrivati a un punto in cui o ‘quagliano’ o basta”.

TEMPTATION ISLAND 2017, LE NEWS

FRANCESCO E SELVAGGIA, NOZZE O ROTTURA

Chi non crede molto alla storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma è Desirèe Maldera. La tentatrice di Temptation Island 2017 che ha conosciuto bene l’imprenditore romano, infatti, ha confessato di essersi chiarita con Selvaggia e di essere giunta ad una conclusione: “Non credo che dureranno, penso che Selvaggia a lungo andare lo lascerà”, ha dichiarato Desirèe ai microfoni di Fanpage.it. Sarà davvero così? Ai microfoni di Filippo Bisciglia, Francesco ha dichiarato di voler sposare Selvaggia con la quale continua ad avere un rapporto fatto di alti e bassi. Le discussioni, infatti, ci sono sempre ma Francesco è sicuro che, dopo cinque anni di convivenza, sia fisiologico pensare alle nozze e a mettere su una famiglia. La previsione di Desirèe, dunque, si concretizzerà? I fans della coppia sperano di no.

© Riproduzione Riservata.