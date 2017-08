THE 33/ Su Rete 4 il film diretto da Patricia Riggen con Antonio Banderas (6 agosto 2017)

The 33 in onda su Rete 4

IL FILM CON ANTONIO BANDERAS

The 33 sarà il film in onda in prima serata su Rete 4 oggi, domenica 6 agosto 2017, trasmesso alle ore 21.30. Diretto dalla regista Patricia Riggen, messicana che avrà grande successo anche con la sua successiva pellicola, ''Miracoli dal Cielo''. E' un film prodotto in Sudamerica, tra il Cile e la Colombia, ed ha un cast composto da attori hollywoodiani molto importanti, a partire da Antonio Banderas che interpreta uno dei suoli principali, quello di Mario Sepulveda. Naomi Scott è Escarlette Sepulveda, Juliette Binoche è María Segovia, Rodrigo Santoro interpreta Laurence Golborne, Adriana Barraza è Marta, Gabriel Byrne è André Sougarret, James Brolin è Jeff Hart, Cote de Pablo interpreta Jessica Vega, Lou Diamond Phillips ha il ruolo di Luis "Don Lucho" Urzúa, Jacob Vargas è Edison "Elvis" Peña, Kate del Castillo interpreta Katty Valdivia, Oscar Nuñez è Yonni Barrios, Mario Casas interpreta Álex Vega e Bob Gunton è il Presidente Sebastián Piñera.

THE 33, TRATTO DA UNA STORIA VERA

The 33 racconta i fatti avvenuti nella miniera d’oro e rame di San José, nel deserto di Atacama in Cile, dove 33 minatori rimasero bloccati il 5 agosto del 2010 per ben 69 giorni, a causa di un crollo che rese inutilizzabile il tunnel che riportava alla superficie. Settecento metri sottoterra, i minatori hanno vissuto una terribile battaglia per la sopravvivenza, senza cibo né acqua mentre le squadre di soccorso tentavano di tirarli fuori nel più breve tempo possibile. Ci vorranno però più di due mesi, nei quali ognuno tenterà di far emergere la propria voglia di sopravvivenza di fronte ad eventi che sembravano incontrollabili. D'altronde la profondità alla quale i minatori sono sepolti sarebbe quella di un palazzo di duecento piani, in uno strato di roccia e minerali esteso il doppio dell'Empire State Building. Difficilissimo arrivare al cuore della miniera e riuscire ad estrarre i lavoratori sani e salvi, ma non perdere la speranza sarà fondamentale. Mario Sepulveda, detto ''Super Mario'', sarà uno dei minatori che si prodigherà per tenere il più alto possibile il morale della propria squadra, pubblicando dal sottosuolo anche dei brevi video che garantiranno così alle famiglie e ai soccorritori che i minatori sono ancora vivi. Una forza di volontà di acciaio che permetterà ai minatori, a fonte di sacrifici e fortissime privazioni, di riuscire a restare in vita nel sottosuolo come nessun altro gruppo di persone è riuscito ormai a fare, per rivedere finalmente, quasi 70 giorni dopo, le stelle. Alla fine, la compagnia petrolifera responsabile dei lavori presso la miniera di San José sarà assolta a livello penale da tutte le accuse di negligenza sulle mancate condizioni di sicurezza per i lavoratori.

