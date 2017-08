TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO/ Su Canale 5 il film diretto da Leonardo Pieraccioni (6 agosto 2017)

Ti amo in tutte le lingue del mondo alle 21.10 su Canale 5

IL FILM DI LEONARDO PIERACCIONI

Spazio alla commedia italiana di Leonardo Pieraccioni, oggi, domenica 6 agosto alle ore 21.10 con Ti amo in tutte le lingue del mondo, film del 2005 del regista toscano, che anche per questa sua pellicola, la settima della sua carriera dietro la macchina da presa, si è affidato a un cast in gran parte composto da fedelissimi dei suoi film. Oltre allo stesso Leonardo Pieraccioni che interpreta il ruolo del protagonista, l'insegnante di educazione fisica Gilberto Rovai, sono presenti nel film Barbara Tabita nella parte di Debora, moglie di Gilberto Marjo Berasategui nel ruolo di Margherita, Rocco Papaleo come il Professor Anselmi, Cristina Bignardi nel ruolo della Professoressa Fabiani, Massimo Ceccherini nella parte di Padre Massimo, Giulia Elettra Gorietti nel ruolo di Paolina e Giorgio Panariello nel ruolo di Cateno. Il celebre cantautore Francesco Guccini interpreta il ruolo del preside, Barbara Enrichi è Betty, Nicolas Vaporidis è il fidanzato di Paolina, Gaetano Gennai è Ugo Panerai, Monica Dugo è Priscilla e Francesco Tricarico è Frate Francesco.

TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO, LA TRAMA

Il protagonista di Ti amo in tutte le lingue del mondo è il professor Gilberto Rovai, insegnante di educazione fisica che decide di preparare una festa di compleanno a sorpresa alla moglie Debora. Gilberto si nasconde in casa con tutti gli amici della coppia a luci spente, aspettando il ritorno della moglie, che sulla soglia, prima di accendere la luce al rientro, si mette però a parlare al telefono, dimostrando inequivocabilmente di avere un amante. Tutti gli ospiti lasciano la casa imbarazzati e Gilberto è costretto a divorziare, andando a vivere con il fratello Cateno che lavora come bidello nella stessa scuola di Gilberto. Dove c'è anche Paolina, una giovane studentessa che manda continuamente messaggi d'amore a Gilberto, col preside che sospetta che il professore abbia una storia con la minorenne. Gilberto ovviamente non corrisponde i sentimenti della giovane ragazza, mentre una sera si imbatte in una coppia che litiga. Pur beccandosi un colpo, riesce a portar via la ragazza, che si chiama Margherita e con la quale nasce subito un grande feeling. Quando Margherita invita però Gilberto a casa per la prima volta, scopre che si tratta in realtà della giovane mamma di Paolina, che reagisce malissimo alla cosa mostrando tutta la sua gelosia. Parlando con un amico psicologo, a Gilberto viene suggerito che l'amore di Paolina nei suoi confronti possa essere alimentato dalla mancanza della figura paterna per la ragazza. Parlando con Margherita, Gilberto scopre che il padre della ragazza si è fatto Frate, divenuto Padre Massimo. Portandola da lui, Padre Massimo non ha il coraggio di rivelarle di essere il suo papà, ma finge di essere stato un suo amico e le parla di lui. Alla fine Margherita rivela la verità a Paolina che si sfoga contro Gilberto, che davanti scuola l'abbraccia consentendola di piangere, ma la scena viene interpretata dal preside come la prova di una relazione tra il professore e l'allieva. Gilberto viene ingiustamente trasferito nel paesino di Borgo a Buggiano, ma verrà raggiunto da Margherita che si è ormai convinta del suo profondo amore.

