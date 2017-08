TWIN PEAKS 3/ Anticipazioni del 6 agosto: chi sarà il "salvatore" di Cooper?

Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

TWIN PEAKS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 6 AGOSTO 2017, EPISODIO 13 - Gli episodi di Twin Peaks 3 diventano sempre più oscuri da interpretare. L'unica certezza che possiamo avere a questo punto dello show è che presto Albert e Cole entreranno in contatto con la Loggia Nera, mentre non sappiamo nulla di che cosa stia preparando Bob e dove siano finiti i fantasmi che abbiamo visto approdare a Twin Peaks nell'ultima puntata. Ancora una volta appare chiaro come tutti i fili rossi che tengono collegati i diversi investigatori si potrebbero ricongiungere, dirigendoli verso un unico posto. Nel prossimo episodio, potremmo avere quindi una visione più cristallina riguardo a ciò che Bob/Cooper ha in mente per contrastare chi lo vuole catturare e per fare in modo che il suo corpo ospite rimanga in suo possesso a lungo tempo.

TWIN PEAKS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella notte fra oggi, domenica 6 agosto 2017 e domani, lunedì 7 agosto, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta ed in contemporanea con gli USA. A partire dalle 3:00 ed in lingua originale, il canale satellitare manderà in onda la 13esima puntata dello show. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Albert (Miguel Ferrer) riferisce a Diane (Laura Dern) che Cole (David Lynch) è visibilmente sotto pressione a causa delle ricerche sulla verità riguardo a Cooper (Kyle MacLachlan). Intanto, Sarah Palmer (Grace Zabriskie) entra in un market ed ha una discussione con la commessa riguardo al tacchino affumicato. Poco dopo, Hawk (Michael Horse) si presenta a casa della donna ed offre il proprio aiuto nel caso in cui si trovasse in difficoltà. Il rapporto fra i due è fortemente teso e la donna si limita a fare un ghigno, prima di ringraziare il vice Sceriffo e richiudere la porta. Più tardi, Truman (Robert Forster) informa Benjamin Horne (Richard Beymer) che il responsabile dell'omicidio del ragazzino è il nipote Richard. L'imprenditore non si dimostra sorpreso alla notizia, tanto da ricordare allo Sceriffo quante volte suo fratello ha arrestato il ragazzo in passato. Albert invece torna da Cole e lo trova in compagnia di una prostituta, che sta cercando di fare ridere grazie ad alcune barzellette francesi. Lo informa quindi che l'ora stabilita è arrivata. Nel frattempo, Gary (Tim Roth) e la moglie attendono al di fuori di una casa che esca un uomo, a cui sparano poco dopo sulla soglia, per poi fuggire in velocità. Audrey Horne (Sherilyn Fenn) invece si chiede insistentemente dove sia finito Billy, convinta che possa trovarsi al Road House. Charlie (Clark Middleton), l'uomo ha sposato grazie ad un contratto giuridico, rifiuta tuttavia di staccarsi dalle scartoffie che deve completare per lavoro, ma la donna non intende accettare un no come risposta. Gli ricorda quindi che potrebbe non rispettare l'accordo matrimoniale e lo accusa di non aver chiamato Tina per scoprire dove sia finito Billy. La donna è infatti l'ultima ad averlo visto due giorni prima. Charlie cerca invece di spostare l'attenzione su Chuck, visto che è stato quest'ultimo a rubare il furgone di Billy ed accetta infine di chiamare Tina, scoprendo che Audrey ha ragione nelle sue accuse. Quella sera, Diane nota sul proprio cellulare che Cooper potrebbe trovarci a Twin Peaks grazie all'app sul proprio cellulare.

© Riproduzione Riservata.