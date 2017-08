UN PASSO DAL CIELO 3/ Anticipazioni 6 agosto: Pietro è in pericolo

Un passo dal cielo 3, Terence Hill è Pietro Thiene

LA FICTION

Terence Hill veste i panni di guardia forestale nella terza stagione di Un passo dal cielo, la fiction di Rai 1 prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Cinema. Tra tradizione e modernità, la storia mette insieme i personaggi epici del genere western, l'intrigo del giallo e il racconto quotidiano di commedia, drammi, storie d'amore e formazione. Il tutto è contornato dallo splendido scenario del Trentino Alto-Adige, location perfetta per una narrazione tutta incentrata sul confronto uomo-natura. Protagonista della vicenda, il comandante della squadra dei Forestali di San Candido Pietro Thiene, un uomo tenace e appassionato disposto a tutto pur di riscattarsi dal tragico evento di cui si ritiene colpevole. La regia della serie è affidata a Monica Vullo e Jan Maria Michelini; la sceneggiatura è curata da Umberto Gnoli e Carlo Mazzotta.

UN PASSO DAL CIELO 3, ANTICIPAZIONI EPISODI 8 E 9

"A quanti uomini, schiacciati dalla tristezza, farebbe bene pensare che c'è sopra il soffitto il cielo, e che nel cielo ci sono le stelle" (Luigi Pirandello). Questo il leitmotiv de Il veleno dell'uomo, ottavo episodio della terza stagione di Un passo dal cielo. La storia è quella di Giulia Ventura, avvocato trovato morto nei pressi di una diga. L'ipotesi suicidio viene scartata, sebbene tutti gli indizi facciano pensare a quello. Pietro sospetta del direttore della clinica di Merano: sarà lui a portare alla svolta le indagini. Nono episodio, La scomparsa di Pietro: Thiene è ormai sicuro della colpevolezza dei Martinoli. Per la guardia forestale, sono loro i responsabili della scomparsa del bambino di Natasha, e arriva a cacciarsi in un bel guaio pur di incastrarli. Nel frattempo, la polizia rinviene il corpo senza vita di Franco Tomei. Il camionista è stato ucciso e non c'è traccia del mezzo che conduceva. Nel corso della loro prima messa in onda, i due episodi hanno conquistato oltre 7 milioni di telespettatori per uno share pari al 27,49%.

© Riproduzione Riservata.