UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio Manetti, nuova frecciatina contro Gemma? (Trono Over)

Gemma Galgani

Gemma Galgani e Giorgio Manetti, continuano ad essere le star indiscusse del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver vissuto una storia d’amore, durata otto mesi e finita da quasi un anno, Gemma e Giorgio continuano ad incuriosire il popolo del web, sempre alla ricerca di notizie. Dopo essersi fatti la guerra all’interno della trasmissione, Gemma e Giorgio hanno deposto le armi, soprattutto dopo la decisione della dama di cominciare una vera storia con Marco Firpo. Giorgio, tuttavia, ha continuato a parlare di quella che è stata la sua relazione con Gemma in diverse interviste rilasciate a molti settimanali di gossip a cui ha confessato di essersi sentito “calpestato”. Quella di Gemma e Giorgio è stata una storia che ha fatto soffrire molto gli stessi protagonisti che, per mesi, si sono rinfacciati qualsiasi cosa. Nelle ultime ore, Giorgio è tornato a scrivere sui social. "Quando si fa una scelta non bisogna mai voltarsi indietro, perchè se hai scelto una strada da percorrere vuol dire che quella di prima non ti rendeva felice", sono le parole scritte da Giorgio in cui i fans hanno visto una frecciatina a Gemma.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS

GEMMA GALGANI, TUTTO TACE SUI SOCIAL

Continua il silenzio social di Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne pubblica solo post su Facebook dove, ogni giorno, regala un pensiero ai suoi fans. Su Instagram, invece, tutto tace dallo scorso 27 luglio anche se l’ultima foto in cui appare insieme a Marco Firpo risale al 9 luglio. Da quel giorno, Gemma non ha più pubblicato foto, dediche o citazioni che facciano pensare ad un momento felice accanto a Marco Firpo. I rumors su una crisi di coppia diventano sempre più insistenti e il silenzio di Gemma non fa che confermare i cattivi pensieri dei fans. Tra la dama e il cavaliere, dunque, tutto è finito o si tratta di una crisi passeggera? Nessuno dei due si pronuncia e i fans cominciano ad essere stanchi della situazione chiedendo sia a Gemma che a Marco di essere chiari. La coppia, dunque, lo farà?

© Riproduzione Riservata.