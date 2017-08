UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: fiori d’arancio per tre coppie nel 2018 (Trono Classico)

Uomini e Donne

Il 2018 sarà l’anno dei fiori d’arancio per ben tre coppie nate nello studio del trono classico di Uomini e Donne. Dopo Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, sposati, genitori di Niccolò e con un secondo figlio in arrivo, dopo Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, dopo Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, il prossimo anno toccherà a tre bellissime coppie di Uomini e Donne pronunciare il fatidico sì. I primi a sposarsi potrebbero essere Marco Fantini e Beatrice Valli. Pur non essendo ancora sposati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice formano una delle coppie più belle e affiatate della storia del programma di Maria De Filippi. Dopo essersi conosciuti e innamorati in tv, Marco e Beatrice si sono amati sempre di più fino a quando una piccola crisi non li ha portati a stare lontani per un po’. I due, però, sono riusciti a superare tutto ed oggi non potrebbero essere più felici. Poco più di un mese fa, infatti, il loro amore è stato suggellato dall’arrivo della piccola Bianca, diventata il centro del mondo dei genitori che, con il piccolo Alessandro, formano una meravigliosa famiglia. Marco e Beatrice, dunque, decideranno di diventare ufficialmente marito e moglie?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS

CLARISSA E FEDERICO, SONIA ED EMANUELE SPOSI

Nozze anche per Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. L’ex Miss Italia e il calciatore sono sempre più innamorati e hanno già confermato l’intenzione di sposarsi. “Entro un anno, un anno e mezzo ci sposeremo e costruiremo una famiglia” – ha dichiarato Federico mentre Clarissa ha svelato qualche indizio sulla probabile location – “Entrambi amiamo il mare, lui ha una casa in Sardegna e magari potremmo farlo lì…”. Anche tra Sonia ed Emanuele procede tutto a gonfie vele e il 2018 potrebbe essere l’anno giusto per legarsi con il rito nuziale. “Abbiamo deciso che ci sposeremo tra un anno! Non sarà un matrimonio religioso – perché pur essendo cattolici non crediamo nell’istituzione ecclesiastica – ma ci diremo sì. E poi vogliamo dei figli, lui mi ha chiesto fin da subito di mettere su famiglia”, ha fatto sapere Sonia che, in Emanuele, ha trovato l’uomo dei suoi sogni. Al suo fianco, infatti, è davvero felice al punto da essersi trasferita con lui a Latina. Insomma, il 2018 sarà un anno ricco di eventi per la famiglia di Uomini e Donne.

