ANTICIPAZIONI UNA VITA/ Puntata 7 agosto: Teresa e Mauro allo scontro, Cayetana ha raggiunto il suo scopo?

Una Vita

TERESA FURIOSA CON MAURO

La nuova settimana di programmazione di Una Vita si apre all'insegna delle buone notizie per i suoi fan. Grazie alla pausa di Beautiful, infatti, la telenovela spagnola andrà in onda già a partire dalle ore 13:40 per una lunga intensa ora dedicata agli abitanti di Acacias 38. Si ripartirà dall'incontro di Mauro e Teresa, che non sarà affatto apprezzato da quest'ultima. La maestra si arrabbierà con Felipe e Celia, colpevoli di avere organizzato il faccia a faccia senza la sua approvazione, e metterà le cose in chiaro con l'ex amante. Lei si fida di Cayetana e non vuole che alla sua amica venga fatto del male. La situazione però sarà destinata a complicarsi ulteriormente: se da un lato Teresa si renderà conto che Humilidad indagherà sul conto di Cayetana come desiderato dal marito, dall'altro lo stesso ispettore cercherà di portare avanti un nuovo progetto grazie alla collaborazione di un ladruncolo da lui arrestato. Il giovane Paco lo aiuterà ad incastrare la dark lady?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 7 AGOSTO: IL SUCCESSO DI MARTIN

Nella ricca puntata di Una Vita di oggi, le trame troveranno ampi sviluppi grazie ad una durata di circa un'ora. Insieme alle vicende dei protagonisti Mauro e Teresa si rivedranno infatti anche Martin e Casilda, alle prese con la loro vita coniugale. L'ex soldato avrà la possibilità di diventare ricco e famoso quando l'attore protagonista del cortometraggio si farà male e non potrà proseguire le riprese. A quel punto il regista, che qualche giorno prima aveva notato il talento del marito di Casilda, gli chiederà di sostituirlo in un ruolo tanto importante. Lui accetterà? Cayetana si sentirà coinvolta dall'interesse del duca di Somoza nei suoi confronti e non saprà se dargli una possibilità: Rosina e Susana cercheranno di sottolineare la bellezza e l'eleganza dell'uomo, eppure la vedova di German apparirà confusa più che mai. E a proposito di dubbi, non dimentichiamo Pablo alla ricerca del suo cavallo perfetto. Quando lo troverà, però, Rosina non sarà più convinta di pagare una simile somma di denaro.

© Riproduzione Riservata.