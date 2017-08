ASSO/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Edwige Fenech (7 agosto 2017)

Adriano Celentano e Edwige Fenech nel film Asso

NEL CAST ADRIANO CELENTANO E EDWIGE FENECH

Asso è il film in onda nella prima serata di oggi, lunedì 7 agosto su Rete 4 alle ore 21.15. E’ una pellicola comica del 1981 diretta da Castellano e Pipolo ed interpretata da Adriano Celentano, Edwige Fenech, Renato Salvatori, Sylva Koscina, Pippo Santonastasi, John Stacy, Gianni Magni e Gerry Bruno. I due protagonisti, Adriano Celentano ed Edwige Fenech, non avevano mai lavorato assieme prima di girare Asso. Lui è uno degli artisti più poliedrici dello spettacolo italiano. Tra i suoi film più celebri ricordiamo Segni particolari bellissimo e Bingo Bongo. Lei, Edwige Fenech, è una delle icone della commedia sexy all'italiana degli anni 80.

ASSO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Asso è un assiduo ed abile giocatore di carte. Proprio nel giorno delle sue nozze arriva in città il Marsigliere, uno dei più forti giocatori d'azzardo in circolazione. Consapevole della passione del marito, sua moglie gli concede di sfidare il campione, a condizione che si tratti dell'ultima partita della tua vita. Asso si reca dunque al bar Bretella e batte con un ampio margine il Marsigliere e lo riduce sul lastrico. Lungo la strada del ritorno si imbatte però in un killer, che lo ammazza. Asso si trasforma così in un fantasma e diventa visibile solo alla moglie. La donna, inizialmente non riesce a credere alla nuova verità, ma poco dopo accetta il destino di suo marito, in seguito al riconoscimento di Asso all'obitorio. La missione dell'uomo è quello di cercare un nuovo marito alla donna. Il prescelto è Luigi Morgan, anch' egli vedovo. La moglie defunta dell'uomo è complice di Asso ed assieme cercheranno di farli innamorare. Poco dopo incontra lo spirito del killer che gli ha tolto la vita. Quest'ultimo gli rivela che il mandante del suo attentato è stato Bretella, il barista. Arriva dunque il momento di vendicarsi. Asso fa arrestare Bretella, dopo che questi tenta di rapire Morgan. Quest'ultimo alla fine decide di non sposarsi, rimanendo fedele alla sua defunta moglie. Silvia si legherà poi ad un giocatore di poker, molto simile ad Asso. Il film termina con Asso che arriva in paradiso e gioca un partita di carte con Dio.

