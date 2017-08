Adriano Celentano/ Lettera aperta al nipote Bruno Perini: non è lui il mio biografo

Adriano Celentano

Adriano Celentano ha un biografo ufficiale? Sembra proprio di no visto che l'artista continua a lavare i panni sporchi sui social e, questa volta, ha preso di mira Bruno Perini, giornalista attualmente in forza al Fatto Quotidiano. A quanto pare gli attriti tra i due si sono fatti insopportabili visto che Adriano Celentano, da sempre personaggio sui generis e sopra le righe, ha usato i suoi profili social per chiarire che "il caro nipotino Bruno" non è il suo biografo e che non può esserlo non perché non scrive bene ma proprio per via di una mancanza di rapporto e di conoscienza visto che per essere "intimi" fino a questo punto dovrebbero dormire abbracciati "nello stesso letto per due anni" e forse non ci riuscirebbero lo stesso". Adriano Celentano ha quinti pensato di rendere ufficiale la cosa scrivendo una lettera aperta a suo nipote e facendo nascere un vero e proprio caso come, del resto, solo lui è in grado di fare.

ADRIANO CELENTANO AMMONISCE IL NIPOTE BRUNO PERINI

BIOGRAFO DI FIDUCIA? ANCHE NO

Adriano Celentano scrive: "Caro nipotino Bruno, ti voglio bene e tu lo sai, anche se nei tuoi articoli quando parli di me e usi l’appellativo 'zio', anziché Adriano – come mi hai sempre chiamato -, avverto da parte tua l’accortezza di voler stabilire un certo distacco [...] Dal punto di vista 'biografico' ci troveremmo di fronte a un vuoto incolmabile, dovuto alla mancanza di conoscenza che va ben oltre il legame di parentela. Dovremmo dormire abbracciati in un letto matrimoniale almeno per due anni e forse neanche basterebbe. Credimi: conoscermi è davvero difficile e non solo per te, ma anche per me". A quanto pare il messaggio è stato pubblicato dopo una serie di articoli firmati dal nipote e relativi proprio ad Adriano Celentano protagonista di una sorta di biografia che Perini ha scritto negli anni scorsi. Come andrà a finire?

© Riproduzione Riservata.