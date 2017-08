Amber Heard ed Elon Musk si sono lasciati/ Dopo l'addio Johnny Deep, arriva la rottura con il miliardario

Amber Heard ed Elon Mask Instagram

Solo sfortuna in amore o un carattere che solo in pochi possono sopportare? Le voce su Amber Heard si fanno sempre più insistenti e sempre più "gossippare" ma non c'è ancora nessuna conferma ufficiale riguardo al suo pessimo carattere o, meglio, non c'era fino a che non è finita anche la relazione con il multimiliardario Elon Musk. Eravamo tutti convinti che le cose avessero preso una piega positiva e che i due si sarebbero detti presto sì, specie dopo le ultime foto social. Così non sarà, almeno secondo le prime notizie ufficiali che parlano della coppia di come ormai scoppiata dopo oltre un anno d'amore.

AMBER HEARD MANIPOLATRICE ED EGOISTA?

ELON MUSK HA LASCIATO LA FIDANZATA PER VIA DEL SUO CARATTERE

L’attrice americana è di nuovo single visto che la relazione con il multimiliardario Elon Musk è finita. I due stavano insieme ormai da un anno visto che lo scorso maggio ha lasciato il marito Johnny Depp accusandolo di maltrattamenti e violenze e, qualche settimana dopo, era arrivato l’incontro con il multimiliardario di origine sudafricana. Solo un passatempo o altro? Agli occhi dei fan la bella Amber Heard sembrava raggiante e pronta ad impegnarsi seriamente nonostante i precedenti problemi con il marito ma niente è andato come previsto. Una fonte ha rivelato al Mail on Sunday che la relazione è finita per scelta del ricco fondatore di PayPal, Tesla e SpaceX, e la sua ex non ha potuto far altro che accettarlo. Ma la fonte non si ferma qui e va ancora più a fondo sveladndo alcuni dettagli: “Musk è venuto a conoscenza di alcuni lati del carattere dell’attrice che non gli sono piaciuti per niente. Amber può essere molto manipolatrice e egoista”. Dove sta la verità?

© Riproduzione Riservata.