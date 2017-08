BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI/ Puntate italiane e americane: sboccia l'amore tra Katie e Wyatt

Beautiful

COMINCIA LA PAUSA ESTIVA

E' tempo di vacanze per Beautiful che anche quest'anno andrà in pausa nella parte centrale del mese di agosto. Oggi, infatti, la soap americana non va in onda lasciando spazio ad Una Vita che, per l'occasione, raddoppierà la sua durata. Per quanto riguarda invece la durata della pausa delle vicende di Forrester e Spencer, essa dovrebbe durare due settimane anche se alcuni rumors parlano di un periodo più lungo pari a 21 giorni. In attesa di tornare a seguire tali interessanti vicende, facciamo il punto su ciò che accadrà a fine agosto: abbiamo lasciato Ridge e Quinn intenti ad organizzare il loro viaggio a San Francisco in occasione di un convegno sulla moda. Lo stesso Eric ha proposto tale trasferta, sperando che essa sia l'occasione di un avvicinamento tra la coppia. Ma non tutto andrà come previsto: i Quidge si avvicineranno, non c'è che dire, ma finiranno per scambiarsi il loro primo (e non ultimo) bacio appassionato. Lo stilista aveva espresso il suo desiderio di incastrare la matrigna, dimostrando la sua inaffidabilità a Eric. Ma sarà costretto a rendersi conto di provare qualcosa di diverso dall'odio per lei...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: UN NUOVO AMORE PER KATIE?

Mentre le puntate italiane di Beautiful andranno in vacanza, i fan potranno comunque restare in contatto con la loro soap preferita scoprendo le incredibili novità in arrivo dagli Stati Uniti. Nel corso della settimana accadrà letteralmente di tutto con Katie e Wyatt nel ruolo di assoluti protagonisti. Già sappiamo, infatti, che la coppia sarà sempre più unita e che dopo il successo della sfilata della Forrester Creations si scambierà un primo bacio. La Logan metterà le cose in chiaro, affermando che nulla di simile dovrà ripetersi ma finirà per cadere nuovamente in tentazione il giorno successivo, rischiando persino di baciare Wyatt davanti agli occhi di Bill. La questione sarà destinata a nuovi sviluppi: le anticipazioni precisano infatti che la coppia farà un'altro passo, lasciando chiaramente intendere che trascorreranno la loro prima notte di passione insieme. Decideranno tuttavia di mantenere il segreto su questo rapporto, che difficilmente risulterebbe gradito ai familiari.

