BELEN RODRIGUEZ / Vacanza ad Ibiza con la famiglia prima del ritorno a lavoro

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha scelto di circondarsi dell’affetto dei suoi cari in queste ultime settimane di vacanza prima di tornare a lavoro. La showgirl argentina, dopo le prime settimane trascorse ad Ibiza con Andrea Iannone e alcune amiche, è stata raggiunta negli scorsi giorni dai genitori e dal fratello Jeremias che, durante la sua permanenza negli Stati Uniti, si sono occupati del piccolo Santiago. In queste ore, mentre Andrea Iannone è tornato in pista anche se con risultati non positivi, Belen è ancora ad Ibiza come ha fatto sapere ai fans attraverso una serie di storie pubblicate sui social. La showgirl argentina si è concessa ieri una cena fuori in compagnia del fratello Jeremias, dell’amica Patrizia e di altri amici. Questa mattina, inoltre, pur non essendosi ancora mostrata ai fans, Belen è apparsa in una storia del fratello in cui si vede Santiago e la voce della sua mamma. Una vacanza all’insegna del relax, dunque, per Belen che presto tornerà al timone di Tu sì que vales.

BELEN RODRIGUEZ, LE NEWS

IL LATO B FA IMPAZZIRE TUTTI

Passano gli anni ma Belen Rodriguez è sempre più bella. La showgirl argentina che, in una recente intervista ha confessato di allenarsi un po’ meno perché stava diventando troppo muscolosa, continua ad essere ammirata sia dagli uomini che dalle donne. Le curve mozzafiato di Belen, infatti, sono il sogno di tutti. Le donne che decidono di sottoporsi ad interventi chirurgici o a lunghe sedute d’allenamento in palestra, sognano di poter avere, un giorno, il lato B di Belen. Sui social, la showgirl argentina ha contribuito a rendere ancora più infuocata l’atmosfera pubblicando prima una foto in cui appare di spalle, in topless e con il lato B in bella vista e poi un video in cui sfoggia il suo talento nel fare le bolle di sapone che porterà a Tu sì que vales in cui, in bikini, il lato B è il protagonista assoluto. Cliccate qui per vedere tutto.

© Riproduzione Riservata.