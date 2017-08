CHICAGO PD / Anticipazioni 7 agosto: “Una storia torbida”, “Una bambina abbandonata” e “Giustizia”, le trame

Chicago Pd, anticipazioni

CHICAGO PD, ANTICIPAZIONI: LE TRAME DEI TRE EPISODI IN ONDA OGGI

La terza stagione della serie crime Chicago PD, torna puntale anche stasera, lunedì 7 agosto a partire dalla prima serata di Italia 1. Tre sono gli episodi che andranno in scena a breve e che regaleranno agli estimatori della fortunata serie, nuove emozioni così come gustosi colpi di scena degni di nota. La prima puntata che vedrete in onda ha per titolo "Una storia torbida", quale la sua trama? Burgess confida a Lindsay che prova qualcosa per Roman. Nel frattempo una giovane donna rapita sfugge miracolosamente al suo rapitore, portando alla luce una storia molto torbida dai contorni davvero inquietanti.

TRAMA SECONDA EPISODIO

Il secondo episodio di Chicago PD in onda oggi, ha per titolo "Una bambina abbandonata" e anche in questo caso, la trama si presenta vitta e ricca di attimi da "panico". Una bambina di due mesi viene recuperata dentro a una borsa da palestra, vicino ad un lago: è semi congelata e quasi in fin di vita. Voight vuole trovare il responsabile di tale atrocità ad ogni costo. Successivamente si scopre anche che la bambina soffre di una rara forma di anemia e dall’analisi dei registri delle persone affette da tale patologia si riesce a classificare il padre, Trey, un giovane che aveva avuto un rapporto occasionale con una ragazza della stessa età. La squadra di Chicago PD quindi, sulle tracce dei due riesce a identificare la madre della piccola. I genitori di Tana sono facoltosi e si erano fatti aiutare da un’immigrata clandestina, che faceva le pulizie da loro e che studiava per diventare un'ostetrica. Di seguito avevano anche deciso di affidare la piccola ad un’altra famiglia, che voleva adottarla in maniera illegale. La squadra quindi, dovrà scoprire se la bambina è stata abbandonata dai genitori della madre, dall’ostetrica o dalla famiglia che l’aveva adottata.

TRAMA TERZO EDOSODIO

Il terzo episodio s'intitola “Giustizia”. Burgess e Roman sono di pattuglia e fermandosi vicino ad una strada accanto al fiume vengono assaliti da un ragazzo di colore che spara contro Roman. Burgess quindi, scende dall'automobile per inseguirlo ma dopo averlo perso di vista per una frazione di secondo, vede un giovane con le stesse sembianze dell'aggressore e continua a inseguirlo, fino a quando non gli spara. Ellis, il ragazzo incolpato di aver sparato, si dichiara però non colpevole. Il viceprocuratore Stone, che in passato aveva fatto ammanettare Voight, segue in prima persona le indagini e alla fine incrimina Ellis per avere sparato a Roman e Burgess. Il caso rischia di causare un forte attrito con la comunità nera di Chicago, come andrà a finire? L'appuntamento con Chicago PD è rinnovato per questa sera, dalle 21.10 circa su Italia 1.

