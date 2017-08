COLOMBO - PRESCRIZIONE ASSASSINIO/ Su Rete 4 1 il film tv con Peter Falk (oggi, 7 agosto 2017)

Il Tenente Colombo

IL CAST DEL FILM

Colombo - Prescrizione: assassinio è un film per la tv di genere giallo diretto nel 1968 da Richard Irving e interpretato da Peter Falk (Angeli con la pistola, La storia fantastica, La grande corsa), Gene Barry (Il massacro della Guyana, Il contrabbandiere, I 27 giorni del pianeta Sigma) e Katherine Justice (Poker di sangue, La matrigna, La via del West). Prescrizione: omicidio è il primo episodio pilota della prima serie di film tv dedicato al Tenente Colombo e rappresenta quindi l'esordio del popolarissimo personaggio sul piccolo schermo.

IL TENENTE COLOMBO: PRESCRIZIONE ASSASSINIO, LA TRAMA

Ray Fleming (Gene Barry) è uno stimato psichiatra, sposato con una donna facoltosa (Nina Foch) che non vuole lasciare, nonostante abbia un'amante giovane e bella (Katherine Justice) che lo aspetta. Per ereditare i beni della moglie decide di ucciderla, con la complicità dell'amante stessa, simulando un furto. Si presenta quindi all'aeroporto con l'amante travestita come sua moglie che, con un pretesto, abbandona l'aereo un attimo prima del decollo, facendosi notare da tutti. In questo modo l'omicidio della moglie, avvenuto in casa per rapina, viene collocato dopo il suo rientro dall'aeroporto, regalando al marito, partito da solo per la vacanza, un alibi di ferro.

A indagare sull'omicidio della donna viene chiamato il Tenente Colombo (Peter Falk), che intuisce rapidamente che qualcosa, in quella rapina, non quadra. Gli abiti che la donna indossava in aeroporto sembrano scomparsi e Colombo comincia a maturare una bizzarra teoria. Tutto collimerebbe alla perfezione, se non fosse per l'alibi inattaccabile del marito.

